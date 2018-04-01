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İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Akşener'in de gelmesiyle başladı. Ankara Spor Salonu'nda "İYİ'ler kazanır" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk bayrağı asıldı. Akşener'in tek aday olacağı kurultayda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak kadrolar şekillenecek.

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı

Salona kurulan dev ekrandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğraflarının bulunduğu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Balonlarla süslenen salonda "Türkiye İYİ olacak", "İYİ'ler kazanır, Türkiye kazanır", "Engelleri aşa aşa geliyoruz", "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak", "Bize güven, kendine güven, Türkiye İYİ olacak", "İYİ'ler, kötülerden cesur" pankartları asıldı.

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Kurultayın yapıldığı salona gelen Akşener, partilileri selamladı. Bu sırada partililer "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları attı. Kurultaya katılan madencilerce verilen bareti takan Akşener, küçük bir madenci heykelini de elinde taşıdı.

Bir çocuğu kucağına alan Akşener, kürsüye geçerek, "Hoşgeldiniz. Rabbime şükürler olsun, bu günleri bize gösterdi. İyi ki varsınız." dedi.

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DİVAN BAŞKANLIĞI OLUŞTURULDU

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bin 64 delegenin imzasıyla kurultayı açtıklarını belirtti.

Divan Başkanlığına Abdul Ahat Andican seçildi. Akşener'in tek aday olacağı kurultayda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak kadrolar şekillenecek.

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İYİ parti Meral Akşener Kurultay Ankara Spor Salonu

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