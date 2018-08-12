İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ne Amerika'nın ne de başka bir devletin, hükümet üzerinden ülkemizi kendince ve küstahça cezalandırmaya kalkmasına asla ve asla müsaade etmeyiz." dedi. Akşener, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiye ilişkin seçimden önceki sözlerini hatırlatan Akşener, bugün ekonomide ateşin bacayı sardığını savundu. Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin yanlış olduğunu ifade ettiğini anımsatan Akşener, "Bugün, sonuçlarını görüyoruz. 'Borç vereceğiz' diye hava atıyordunuz ama bu gidişle korkarım Türkiye'yi IMF'lik edeceksiniz.

Türkiye'yi, 2001'in bile gerisine götüreceksiniz." ifadesini kullandı. "Sayın Erdoğan, tencereler kaynamazsa, kadınlar seni de lobilerini de dış güçlerini de yerle bir eder." diyen Akşener, Türkiye'nin ekonomiden anlamayan, sürekli aldanan, aldatılan, aldandıkça öfkeyle köpürüp, faturayı millete çıkaran bir tek adamı haketmediğini söyledi. "İktidar sayesinde, 95 yıllık birikimin gittiğini, yeni neslin artık geleceği düşleyemediğini" ileri süren Akşener, "Yakın zamanda sonuçları açıklanan YKS'de, öğrencilerimiz, matematikte 10 sorudan birini, Türk Dili ve Edebiyatı alanında ise 5 sorudan birini doğru cevaplamış. Çocuklarımızın değil, bu 16 yıllık AKP iktidarlarının karnesidir." dedi.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Akşener, "İktidar, eğitimde fırsat eşitliğini yok ederken, bir taraftan da 'Kendi için' bir nesil yetiştirme gayretiyle, orduyu ve dini yaptığı gibi eğitimi de siyasallaştırdı. Bu sonuçların tek izahı, iktidar eli ile oluşan kayırmacı tutumdur." iddiasında bulundu. - "Dış politikada çukura gömüldünüz" İktidarın dış politikasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Akşener, "Stratejik derinlik diye tutturdunuz. Dış politikada, çukura gömüldünüz. 'Komşularla sıfır sorun' dediniz. Herkesle dalaştınız. 'Layıkların' değil, 'sadıkların' riyasetinde yürüyen dış politikada vahim bir haldeyiz." ifadesini kullandı. Akşener, Ortadoğu'da mezhepsel saiklerle iş gören, şahsi ikbalini milli ikbalin önüne alan, Ege'de, Akdeniz'de, Avrupa'da kapalı kapılar ardında mutabakatlar yapan iktidarın, topyekun Türkiye'yi sıkıntıya soktuğunu, uluslararası itibara zarar verdiğini ileri sürdü. Amerika ile Türkiye arasında bir "papaz sorunu" yaşandığını, bunun da şahsi ikbal hesabının bir sonucu olduğunu savunan Akşener, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin, pastör Brunson'ı gerekçe göstererek,

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanına karşı 'Hedefli yaptırım' kararı alması, tarafımızdan mazur görülemez. Ülkemizi, "müstemleke" gibi gösterecek, seçilmiş küstahça sözcükler ile yapılan açıklamalar, kadim devlet geleneğimizde, diplomasi anlayışımızda, müsamaha gösterilecek bir mahiyette değildir.

20 ay boyunca tutuklu bulunan pastör Brunson konusunda, bugüne kadar ciddi bir girişimde bulunmayan, sosyal medya diplomasisi ile meseleye uhulet ve suhuletle yaklaşan Amerika'nın son tutumu, yakın zamandaki jeopolitik gelişmelerin bir yansıması, yargımızın bağımsız olmadığını bilmelerinin bir sonucudur.

Ancak, 16 yıldır iktidarınızın içini boşaltmaya çalıştığı devlet geleneğimiz, hiçbir şart ve koşulda bu gibi bir yaklaşıma, tehdide boyun eğmemelidir. Brunson'ın tutukluluğu konusunda, bir Twitter iletisi ile tutum değiştiren yargı sistemimiz, aşikardır ki iktidarın politikalarına göre muamele ediyor.

Hasbi bir şekilde hem Amerika'ya hem de dünyaya 'yargı bağımsızlığı' hatırlatması yapabilmek için, yargıyı bağımsız bırakmak, adaleti temsil ettiğini unutan, hakim ve savcıları tasfiye etmek şarttır."

- "Eşitlik ve özgürlük" vurgusu "Bilinmelidir ki iktidarın, Amerika'nın bu restine cevabı, 'hukuka müdahale' olup olmadığını da gösterecektir. Ancak yine tedirginiz. Apar topar uçağa bindirilen heyetin, Amerika'da, Dışişleri ve Hazine koridorlarını arşınlarken ne yaptığını, ne istendiğini, ne verildiğini bilmiyoruz." diyen Akşener, bir başka devletin, ekonomik yaptırım gibi araçlarla, Türkiye'nin içişlerine karışmasını engellemenin yolunun,

bu araçları etkisiz kılacak bir yönetim sistemi inşa etmek olduğunu söyledi. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne Amerika'nın, ne de başka bir devletin, hükümet üzerinden ülkemizi kendince ve küstahça cezalandırmaya kalkmasına asla ve asla müsaade etmeyiz. Hükümete çağrımız açıktır, adaleti tesis edin, demokrasiyi inşa edin, girişimde ve eğitimde fırsat eşitliği ile bir kesimin değil, herkesin büyümesine, gelişmesine müsaade

edin ki ülkemizin itibarı, itibarıyla birlikte gücü artsın. Başkaları bize küstahlık etmeden önce, on kere, yüz kere düşünsün. Bizim durduğumuz yer belli. Evet, buralara iktidarın hataları ile geldik.

Dışarıda caydırıcılığını, içeride güvenirliğini kaybeden bir ülke olduk. Bu iktidardan, uygulamalarından, ortaya çıkardığı ülkeden ve yönetimden memnun değiliz ama, bizim oğlanı da başkasına dövdürmeyiz. Peşinen söyleyeyim, her ne sebeple olursa olsun, Türk Devleti'nin bakanlarına yaptırım kararı alınması, asla kabul edilemez. Yargının nasıl işlediğinin, mahkemelerimizin adaletinin hesabını Amerika'ya verecek değiliz. Bunlar, Türk milletinin meselesidir. Sırf Amerika bahane ediyor diye de adaletsizliğe razı olmayız, ama sanki temyiz makamıymış gibi herhangi bir ülkenin Türkiye'ye parmak sallamasına da müsaade etmeyiz."

Türkiye'de eşitliğin ve kişisel özgürlüklerin önemine işaret eden Akşener, seçme ve seçilme haklarının önündeki antidemokratik engellerin kaldırılmasını ve kuvvetler ayrılığının sağlanmasını istedi. - "Adil yargı hakkı en hayati sorun" Meral Akşener, bir asırlık geleneğe uygun olan parlamenter sistemin, yeni denge mekanizmalarıyla güçlendirilerek yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Akşener, "Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ulusun birliğini temsil sıfatından doğan işlerle sınırlandırılmalıdır. İnanç ve inancı ifade etme özgürlükleri, en kapsamlı ve özgürlükçü biçimde sağlanmalıdır. Adil yargı hakkı, hiç kuşkusuz Türkiye'nin en hayati sorunlarından biridir. Sadece yargı aşaması değil, öncesi, sonrası da tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve insan hakları hukuku göz önüne alınarak düzenlenmelidir." diye konuştu. Laiklik ilkesi gereğince devletin farklı din ve mezheplere, felsefi inançlara eşit mesafede olması gerektiğinin altını çizen Akşener, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din, inanç ve vicdan özgürlüklerini gözeten bir kurum olarak yeniden yapılandırılmasının önemine değindi.