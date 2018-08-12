İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkan seçimi için oylamaya geçildi.
Partinin ATO Congresium'da devam eden kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu.
Bin 124 delege, kurultayın yapıldığı büyük salonun yanındaki bölümde kurulan 11 sandıkta Genel Başkan seçimi için oy kullanmaya başladı.
Genel Başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimine geçilecek.
Bu arada seçim öncesi Akşener, Başkanlık Divanı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sundu.
Önergenin okunmasının ardından yapılan oylamada "blok liste" kararı alındı.
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