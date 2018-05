İYİ Parti adayı Hablemitoğlu: Kadınlara pozitif ayrımcılıktan yanayım

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti'nin İzmir 2'nci bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, kadınların siyasette ancak sızarak var olabildiğini belirterek, pozitif ayrımcılıktan yana olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara'da 2002 yılında silahlı saldırıya kurban giden eşi, araştırmacı yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davası içinse, "16 yıldır eşimin davası ile ilgili bir gelişme olmadı. Olacakmış gibi görünüyor ama olmuyor" diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçimde, 27'nci Dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Adayı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, kadınların siyasetin her alanında söyleyecek sözü, üretecek politikalarının olduğunu belirtti. Bunun için kadınlara fırsat verilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, kendisinin de bir şeyler yapma derdinde olduğunu söyleyerek, "Aday olmak önemli bir adımdı ve bunda sonra sadece çalışma üzerine odaklanacağım. Nereden olduğunuzun önemi yok, çünkü kadınlar her yerde çabucak bir araya gelebiliyor. Kadınların yaşamın her alanı ile ilgili olduğu gibi siyasetin her alanında söyleyecek çok fazla sözleri var. Üretecek politikaları ve eylemleri var. Yeter ki fırsat bulup siyasete sızabilsinler" dedi.

'POZİTİF AYRIMCILIKTAN YANAYIM'

Kadınların siyasette ancak sızarak var olabildiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hablemitoğlu, kendilerine siyasetin kapılarının sonuna kadar rahatlıkla açılmadığını dile getirdi. İYİ Parti'nin ise kendilerine kapılarını açtığını kaydeden Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, şunları söyledi:

"Diğer siyasi partiler ne kotayı uyguladı ne de kolaylık gösterdiler. Ben pozitif ayrımcılıktan yanayım. Çünkü dünyada yapılan bütün araştırmalar bize şunu söylüyor; eğer siyasette pozitif ayrımcılık uygulanırsa, parlamento yarı yarıya kadın ve erkekten oluşabiliyor. Ama ülkeler bu uygulamayı bıraktıkları anda kadın siyasetçi sayısı hemen erkekten geriye düşüyor. Yaşamın birçok alanında olduğu gibi siyasette de eşit koşullarda değiliz. Ama İYİ Parti en azından yüzde 20'yi aday göstererek aştı. Bu da çok önemli bir adım. Bugüne kadar geçirdiğimiz seçimlerde bu kadar kadın hareketliliği olmadığını düşünüyorum."

KADIN HAREKETİNDEN ETKİLENDİ

İYİ Parti'de siyaset yapma kararının nedenlerini de anlatan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, "Bir kadının önderliğinde başlayan bir hareket olması benim için önemli. Meral Akşener ile kişisel olarak da bağım var" diye konuştu. İzmir'den aday gösterilmesine yönelik "Partimizin takdiri" ifadesini kullanan Prof. Dr. Hablemitoğlu, kendisi için ülkenin her yerinin aynı olduğunu söyledi. Ülkenin her yerinde çalıştığını belirten Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, şimdiye kadar Türkiye'de kendisine nerede ihtiyaç duyulduysa orada olduğunu belirterek, "Biraz daha yaş alırsam, siyaset yapmak zorlaşabilirdi. Bu iş enerji isteyen bir iş. Birikime de ihtiyaç var. Zamanıdır diye düşünüyorum. Ülkemizin sosyal bir hukuk devleti olduğunu yeniden hatırlatmak için, örneğin bir bakanlığın bütçesinin yüzde 96'sının kadını güçlendirmek yerine neden sosyal yardımlara ayrıldığını sormak adına aday oldum. Neden vatandaşlık gelirini 16 yılda benimseyemediğimizi sormak, bunun için çalışmak üzere aday oldum" dedi.

