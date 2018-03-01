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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Ok:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

"İşaretler, erken baskın seçimi gösteriyor. Seçim, erken de yapılsa zamanında da yapılsa İYİ Parti için hiçbir problem yok"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, işaretlerin, erken baskın seçimi gösterdiğini ileri sürerek, "Seçim, erken de yapılsa zamanında da yapılsa İYİ Parti için hiçbir problem yok." dedi.

Ok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılırken, hükümetin suni gündemlerle uğraştığını savundu.

Siyasi partilerin seçim ittifakının, Türkiye'nin birinci gündemi olduğunu dile getiren Ok, "Ülkeyi yönetenler, saraylardaki debdebeli, şaşaalı hayatlarına devam etmek için Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin ittifakıyla Türkiye'nin gündemini işgal etmektedirler. Bir de buna 'Cumhur İttifakı' diyorlar. Bu olsa olsa bir çıkar ittifakıdır. Bu ittifaka katılmayanları da hainlikle suçluyorlar. Özellikle İYİ Parti'ye yapılan bu ithamları nefretle kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte "Erdoğan ve AKP, PKK kadar tehlikelidir." ifadelerini kullandığını savunan Ok, "Ne oldu da bir anda Sayın Bahçeli saf değiştirdi? Şimdiki ortakları kimler, ortaklarının ittifak yaptıklarının geçmişi, mazisi nasıl? Hiçbir şey kaybolmuyor. Her şey yazılı ve görsel basının hafızasında ve Türk milletinin belleğinde taptaze yerini korumaktadır." görüşünü dile getirdi.

Geçmişte, terör örgütü PYD/PKK'ın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Türkiye'ye gelişinde yaşananları ve bazı AK Parti'lilerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerini anımsatan Ok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyaretini de eleştirdi.

Ok, Bahçeli'nin, İYİ Parti'yi hainlikle itham ettiğini ve hain terör örgütleriyle yan yana getirme iftirasını attığını belirterek, "Bunları reddediyoruz. Her şey arşivlerdedir, belgelerdedir. Kendilerine iade ediyoruz. Kimse bizi hainlerle yan yana getiremez." dedi.

Seçim ittifaklarına ilişkin soru üzerine ise Ok, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Meral Akşener olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli de kendi çıksın aday olsun. MHP ya da bir başkasını aday göstersin kendi partisinden. Boyunun ölçüsünü alsın. Ne kadarmış bakalım, dilleri mi uzun, oyları mı. İYİ Parti hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, demokratik parlamenter rejimi savunan herkesle görüşmeye hazırdır. Ama esas ilkemiz her parti kendi adayını kendi çıkarmalı. Zaten Cumhurbaşkanı, kuvvetle muhtemel birinci turda seçilemeyecek. İkinci turda da halk kendiliğinden bu ittifakı yapmış olacak."

Erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Ok, işaretlerin, erken baskın seçimi gösterdiğini savunarak, "Seçim, erken de yapılsa zamanında da yapılsa İYİ Parti için hiçbir problem yok." ifadesini kullandı.

Kayıp silahlarla ilgili bir soruya ise Ok, "Türkiye'de yaşayan insanların hiçbirinin can güvenliği yok. Bu silahların bulunmayışı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olma özelliğinden hızla uzaklaştığını gösterir. Hukukun, kanunların artık geçerli olmadığının maalesef somut bir örneği." karşılığını verdi.

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