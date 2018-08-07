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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak, yapısal tedbirler almalılar" - "Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı bahane ederek Türkiye'den Kıbrıs ve benzeri konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar, yanlarında oluruz"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak, yapısal tedbirler almalılar." ifadesini kullandı.

Çıray, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Başkanlık Divanı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin yatırım programlarında öngörülen Dolar/TL kuruna değinerek, doların 2020 için öngörülen 4,02 lira hedefini aştığını belirtti.

Bugün itibarıyla dolar/TL kurunun 5,33 lira ile rekor düzeye eriştiğini ifade eden Aytun Çıray, Türk lirasının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 44 devaüle olduğunu söyledi.

Çıray, TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10 bin 597 dolar olarak açıklanan fert başına düşen milli gelirin 4 bin dolar eridiğini, Türkiye ekonomisinin 320 milyar dolar küçüldüğünü savundu.

AK Parti iktidarlarının, yöneticilerinin ekonomik başarısızlıkları konusunda milleti yanıltmaya çalıştıklarını iddia eden Aytun Çıray, şunları kaydetti:

"(İyi olursa bizden, kötü olursa dış güçlerden) diyorlar, sanki AKP iktidara gelinceye kadar dış güçler yokmuş gibi. Şimdi soruyoruz; Ekonomimize komplo kurduğunu 'üst akıl' diye işaret ettiğiniz ABD'yi bizden çok Malezya, Rusya, Çin ve Kuzey Kore de rahatsız ettiğine göre neden onların paraları da dolar karşısında yerlerde sürünmüyor? Sağlam, üreten, markalaşmayı başarmış bir ekonomik yapımız olsaydı bunlar olur muydu? Başımıza gelenlerin içinde dış mihrakların rolü de olmuş olabilir. Öyleyse ekonomimizi manipülasyonlara açık hale getiren AKP hükümetlerinin yanlış ekonomik uygulamaları ve muazzam israfları değil mi?"

- "Hızla tedbir alınmalı"

Çıray, Türkiye'nin büyük bir ödeme krizine düşmek üzere olduğunu da öne sürdü.

Büyük sermaye gruplarının bankalardan istediği borç yapılandırma taleplerinin hükümetin hatalı ekonomi politikalarının hem kabulü hem de tescili olduğunu değerlendiren Aytun Çıray, "Hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankaları da 2001 krizini andırır bir şekilde bir likidite kriziyle karşı karşıya bırakacaklardır." açıklamasını yaptı.

Çıray, son açıklanan 10 günlük paket ve "Yastık altından dövizlerinizi çıkarın" açıklamalarının dış dünyada, "Bunlar borçlarını ödemeye niyetli değiller galiba" şeklinde algılandığını savunarak, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak, yapısal tedbirler almalılar. Ayrıca Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı bahane ederek Türkiye'den Kıbrıs ve benzeri konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar, yanlarında oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

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dolar ekonomi İYİ Parti Başkanlık Divanı Parti Sözcüsü Çıray

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