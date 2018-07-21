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İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar'da başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başladı.

İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar'da başladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başladı.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, Genel İdare Kurulu üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açılış konuşması yaptığı çalıştay, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantının yapıldığı otel, Meral Akşener'in posterleri ve parti bayraklarıyla süslendi. Çalıştay, yarın sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

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İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar'da başladı

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