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İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE İYİ Parti İl Başkanlığı, parti binasının balkonunda oturan bir kişinin, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İYİ Parti İl Başkanlığı, parti binasının balkonunda oturan bir kişinin, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Savcılığın soruşturma başlattığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Eşref Bener Varol, çirkin görüntüye neden olan kişinin parti ile bir bağlantısının bulunmadığını, olayda ihmali olan parti çalışanın da işine son verildiği bildirdi.
Geçen Cumartesi günü, Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası balkonunda oturan bir kişi, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzatmış halde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
Tepki çeken fotoğraf hakkında bugün İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Eşref Bener Varol, yazılı açıklama yaptı. Gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirten İl Başkanı Varol, çirkin görüntüye neden olan kişinin parti ile bağlantısının bulunmadığını belirtti. Ayrıca olayda ihmali olan parti çalışanın da işine son verildiği açıklayan Varol, şunları kaydetti:
"Partimiz il binası balkonunda oluşan çirkin görüntü ile ilgili İl Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde, bu görüntüye sebep olan kişinin M.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Parti üyemiz olmayan bu şahıs o gün partimize gelerek, birkaç arkadaşının partiye üye olmak için geleceğini ve onları bekleyeceğini beyan etmiştir. Ardından da sigara içmek için ön balkona çıkan bu şahıs söz konusu kabul edilemez görüntüye sebep olmuştur. Bir süre bekledikten sonra, arkadaşlarının daha sonra geleceklerini söyleyerek parti binamızdan ayrılmıştır. Ne tesadüftür ki bu kadar kısa sürede bu olay gerçekleşmiş, aşağıdan fotoğraflandırılmış ve hemen ardından da sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştır. Şahısla alakalı gerekli savcılık soruşturması başlatılmıştır. Bu şahsın cezasını yüce Türk yargısının vereceğinden şüphemiz yoktur. Olayda ihmali tespit edilen parti çalışanının işine derhal son verilmiştir. Şehit kanlarıyla boyanmış şanlı Türk bayrağımız ve milli değerlerimize olan saygımızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bu konudaki hassasiyetimizden kimsenin şüphesi olamaz. Parti üyemiz dahi olmayan bir şahsın densizliğinden siyasi fayda üretmeye çalışmak ve partimize milli değerler üzerinden saldırmak siyasi ahlaksızlıktır."

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