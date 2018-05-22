İYİ Parti, Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, İYİ Parti İl Başkanlığı 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimdeki milletvekili adaylarını tanıttı.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında 1'inci sıra milletvekili adayı Rıdvan Uz, 2'nci sıra milletvekili adayı İsmet Balkan ve 4'üncü sıra milletvekili adayı Mehmet Tamer Ergün hazır bulundu. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında İYİ Parti'nin Çanakkale milletvekili adaylarını tanıtan İl Başkanı avukat Eşref Bener Varol, "Partimizi inşallah 24 Haziran'da hem milletvekili çoğunluğu olarak iktidara taşıyacağız hem de Meral Hanım'ı Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı yapacağız. İyi bir seçim süreci geçirerek, İYİ Parti'yi Çanakkale'de birinci parti yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İl Başkanı Varol'un konuşmasının ardından toplantı, İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları Rıdvan Uz, İsmet Balkan ve Mehmet Tamer Ergün'ün açıklamaları ile son buldu.

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