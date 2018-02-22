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İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 01:45 | Son Güncelleme

2013 yılında CHP’den belediye başkan adayı olan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan, İYİ Parti'ye transfer oldu.

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2014’te CHP’den siyasete atılan Sabri Erbakan, Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti’ye genel başkan danışmanı olarak atandı. Erbakan, CHP’den Fatih belediye başkanlığına adaylığını koyduğu süreçte CHP logosu önünde Milli Görüş işareti yapması nedeniyle çok fazla tepki toplamıştı. Yerel seçimdeki adaylık girişiminden büyük bir yenilgiyle ayrılan Erbakan’ın İYİ Parti genel başkan danışmanlığına getirilmesi CHP-İYİ Parti ittifak çalışmalarının da giderek hızlandığını gösterdi.

ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRME

İYİ Parti'den Sabri Erbakan'ın görevlendirmesiyle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Danışmanlık görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim."

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İLK TEKLİF ARALIKTA GELMİŞTİ

CHP ve İYİ Parti arasında ittifak fikri İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan’dan gelmişti. Okutan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı bir toplantıda, 2019’da ittifak kurulması gerektiğini açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.Birde hdp yi tencerenin kapağının kulpu diye alırlar şeytan üçgenini tamamlarlar.
Mecbur beyler,mecbur ittifak yapmalılar,yoksa hiç şans kalmadı.Baksanıza diğer ikisi "olmaz denileni yaptı" Hdp hariç,DP,Vatan Partisi,DSP felan da bu ittifakta olmalı.Bbp de gitmiş...
ittifak kurnaz iyi parti..akp başkanlık için koltuk ittifakı kurdu..iyi partinin koltuk sevdası yok..bilinçli seçmen oy versin yeterli..ki Namık Kemal zeybek de dyp deydi ama mhpliydi ki iyi partide akp li millet vekilleri de var..ittifak akp nin başkanlık için işine geldiği gibi davranmasınından doğdu..MHP de referandumda sadece partisini seçmenini değil turkiyeyi satmıştır bence..akp değil MHP turkiyeye en büyük zararı veren partidir..iyi araştıran okuyan seçmen olsa..bu iki partide barajı geçemez yada bu kadar rahat at kosturamazlar..
Kim dost kim düşman bilinmez demiyorum.Dost ve düşman artık belli....
Koltuk uğruna bakalım iyi ler daha kimlerle ittifak yapacak...ilginç çakma chp ve çakma milliyetçiler birarada...hdp yide katın nasıl olsa chp ile salladılar...yaaaaa...ulan devlet,hükümet,halk ne ile uğraşıyor bunlar neyin derdinde...size parti diye oy verilmez be...yazıklar olsun..
Maşallah dünyanın en bereketi ülkesindeyiz. En çok satılık ve kiralık insan burada yetişiyor. Hasat zamanı geldi Az sabredin 2019 da hasat var
Pravakötör haber asparagas akp nin düzenlediği senaryoları birileri sahneye koyuyor.
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