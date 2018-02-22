İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2014’te CHP’den siyasete atılan Sabri Erbakan, Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti’ye genel başkan danışmanı olarak atandı. Erbakan, CHP’den Fatih belediye başkanlığına adaylığını koyduğu süreçte CHP logosu önünde Milli Görüş işareti yapması nedeniyle çok fazla tepki toplamıştı. Yerel seçimdeki adaylık girişiminden büyük bir yenilgiyle ayrılan Erbakan’ın İYİ Parti genel başkan danışmanlığına getirilmesi CHP-İYİ Parti ittifak çalışmalarının da giderek hızlandığını gösterdi.

ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRME

İYİ Parti'den Sabri Erbakan'ın görevlendirmesiyle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Danışmanlık görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim."

İLK TEKLİF ARALIKTA GELMİŞTİ

CHP ve İYİ Parti arasında ittifak fikri İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan’dan gelmişti. Okutan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı bir toplantıda, 2019’da ittifak kurulması gerektiğini açıklamıştı.