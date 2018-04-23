HABER

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu bir kez daha açıklandı.

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız" denildi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir.

Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. 25 Ekim 2017’de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir.

Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz. Elbette, YSK’nın Türkiye’yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik.

Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti’nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık.

Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız."

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener 24 haziran erken seçim 24 haziran erken seçimi seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 22 yorum
akp garantiledi ozmn
4 oy bizden
vatana millete hayırlı olsun ...
yaw mynet bi de bunu flaşş flaşş son dakika diye yazıyonuz ya helal olsun :D
Çatı aday şart milleti bölmeyin
hayırlısı olsun İYİ'ler Kazanıcak yobazlar,Rantcılar,Yolsuzlar,Hırsizlar kaybedecek.Beklenen gün gelecekse cekilen cile kutsaldır yolun acık olsun.
100 bin imzayla geliyor kiralık vekillerle
CHP+SP+İP+HDP = Akşener
iyi partinin meral akşeneri aday yapacagını hiç tahmin etmezdimbüyük süpriz oldu :)
Hayırlı olsun Türkiyem
Marul bu ülke seni tarihe en dönek ve en kaşolot hatun diye yazacak
hepniz İYİ partinin tükrüğünde boğulacaksız.İnadına barış,inadına İYİ parti.
Abidik gubidiksiniz :)
vatana millete hayırlı olsun güzel günler göreceğiz inşallah güneşli günler.
hayırlı olsun.. ama bizim bu ileri zekalı milletimiz bakalım napacak yine .. %2 çalsa bile kaybetcek inş
hayırlısı olsun...
Tamam anladık adayda oyumuz tayyip erdoğana. Ama millet vekilliği seçiminde oyum iyi partiye
Çiller'le birlikte güzel işler yapmıştı! Şahsen şu durumda başka alternatif göremiyorum. Ülkemiz için hayırlısı olsun...
abidik kubidik laflara gerek yok aday olmuştur de olacaktır ne ayak açık konuşunnn
türkiyemiz için ne hayırlıysa o olsun...
Meral Hn ülkenin uyuşmuşluklarına çare olacak, Türkiye iyi olacak
millete net olmak lazım kelime oyunlarına gerek yok aday oldumu olmadımı olacak cak cuk abidik kubidik laflara gerek yok
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog

CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog

TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.