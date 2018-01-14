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İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı hizmet binası açıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 14.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İYİ Parti ilçe teşkilat binası törenle hizmete açıldı.

İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'ndeki ilçe binasının açılış törenine, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi 21'inci Dönem Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Datça İlçe Başkanı Arif Bayazıt ve partililer katıldı.

İYİ Parti GİK üyesi Ergun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, MHP içinde genel başkanlık yarışı sırasında başlayan hareketin, sonrasında milletin talebi doğrultusunda genişleyerek, partiye dönüştüğünü söyledi. İYİ Parti'yi milletin kurduğunu kaydeden Ergun, "Bu partinin içerisinde, her kesimden insan var. Türkiye ile ilgili hayali ve umudu olan, ülke yönetimi ile ilgili şikayeti olan her kesimden insan, İYİ Parti çatısı altında toplanıyor. İlk defa siyasete girenler, gençler, kadınlar ve diğer partilerde siyaset yapmış insanlar bir araya geliyor. MHP'den, CHP'den, DSP'den, DYP'den, DP'den, Anavatan Partisi'nden, AK Parti ve benzeri siyasi partilerde görev yapan arkadaşlar var" dedi.

Başlangıçta parti kurma görüşüne sahip olmadıklarını vurgulayan Ergun, "Biz, MHP bünyesinde kongre düzenleyelim, istişare düzenleyelim; istemiştik. Millet, 'Eksik yapıyorsunuz, gelin herkesi, her mezhebi, her etnik kökeni kucaklayın, asgari müşterekte birleşin' uyarısında bulundu. Millet, bizden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine inanan, bu milletin değerler sistemine saygılı olan, her insanı kucaklayan bir parti kurmamızı istedi. İYİ Parti, işte bu ihtiyaçtan doğdu" diye konuştu.

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