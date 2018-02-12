İYİ Parti Datça kongresini yaptı

İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı, birinci olağan kongresini tamamlayarak çalışmalarına başladı.

İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı’nın 1’inci olağan kongresi yapıldı. Kongrede oy kullanan delegeler, partiyi Datça’da önümüzdeki seçimlere hazırlayacak ilçe başkanı ve yönetimini belirledi.

Atandığı koltuğa kongrede seçilerek tekrar oturan İlçe Başkanı Arif Bayazıt, "Kurulamaz dediler kurulduk, tutunamaz dediler tutunduk. Bugün de iktidar olamaz diyorlar andımız olsun ki yarın da iktidar olduğumuzu göreceğiz" dedi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongre öncesinde İlçe Başkanı Arif Bayazıt ve yönetimi misafirlerini kapıda davul zurna ile karşıladı.

Adeta şölen havasında gerçekleşen kongreye Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uzun, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, Datça ilçe başkanı Arif Bayazıt, kongre delegeleri, partililer ve davetliler katıldı.

Datça Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar, CHP İlçe Başkanı Aytaç Kurt da kongreyi izleyenler arasında yer aldı.