HABER

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı, birinci olağan kongresini tamamlayarak çalışmalarına başladı.İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı’nın 1’inci olağan kongresi yapıldı.

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı, birinci olağan kongresini tamamlayarak çalışmalarına başladı.
İYİ Parti Datça İlçe Teşkilatı’nın 1’inci olağan kongresi yapıldı. Kongrede oy kullanan delegeler, partiyi Datça’da önümüzdeki seçimlere hazırlayacak ilçe başkanı ve yönetimini belirledi.
Atandığı koltuğa kongrede seçilerek tekrar oturan İlçe Başkanı Arif Bayazıt, "Kurulamaz dediler kurulduk, tutunamaz dediler tutunduk. Bugün de iktidar olamaz diyorlar andımız olsun ki yarın da iktidar olduğumuzu göreceğiz" dedi.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongre öncesinde İlçe Başkanı Arif Bayazıt ve yönetimi misafirlerini kapıda davul zurna ile karşıladı.
Adeta şölen havasında gerçekleşen kongreye Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uzun, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, Datça ilçe başkanı Arif Bayazıt, kongre delegeleri, partililer ve davetliler katıldı.
Datça Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar, CHP İlçe Başkanı Aytaç Kurt da kongreyi izleyenler arasında yer aldı.

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

İYİ Parti Datça kongresini yaptı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

Öz; “Nazilli’ye 3 yılda 136 milyonluk yatırım yaptık”

Öz; “Nazilli’ye 3 yılda 136 milyonluk yatırım yaptık”

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.