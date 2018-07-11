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İYİ Parti'de büyük kriz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 08:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında yaşanan 'Türk merkez' tartışması partiyi karıştırdı. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası partinin yol haritasının konuşulduğu toplantıya katılan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Derya Şahin Şener, yaptığı açıklamada " Onca verilen emek ve çalışma, ülke huzuru ve laik Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluşu için verilen mücadele, izlenen yanlış politika yüzünden hedefinden ve başarısından mahrum kaldı" ifadesini kullandı.

İYİ Parti başkanlık divanı toplantısında dikkat çeken bir “merkez” tartışması yaşandı. Toplantıda İYİ Parti’nin seçimlerden sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği konuşulmuştu. Partinin önemli isimlerinden genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin merkez sağ yerine “Türk merkez” olarak konumlandırılması gerektiğini söylemişti. Lütfi Türkkan ise bu fikre karşılık, söz alarak, AKP’nin kuruluş gününü hatırlatıp siyasi hareketi bozmadan farklı isimlere de yer verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

“SON DERECE İYİ NİYETLE BAŞLAYAN BU SİYASİ OLUŞUM, ZAMAN GEÇTİKÇE…”

İYİ Parti'deki “merkez” tartışmasına İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Derya Şahin Şener de katıldı. İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Derya Şahin Şener yaptığı yazılı açıklamada “İYİ Partinin kuruluş aşamasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin daveti üzerine CHP üyeliğimden istifa ederek İYİ partinin kurucular kurulu kadrosunda yer aldım” ifadelerini kullandı.

“Kurulduğu ilk günden itibaren, verilen her türlü görevi büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle, son derece samimi duygularla ve hevesle yerine getirdim” diyen Derya Şahin Şener şöyle devam etti:

“Çünkü parti kurulumu aşamasındaki gerçekleştirilmesi hedeflenen tüm söylemlerde, şu anda ülkenin gereksinimi olan, bütün siyasi ideolojileri kapsayan, merkez bir partinin doğuşuydu, esas olan. Ayrıca parti başkanımız bir kadındı ve parlamentoda güçlü bir kadın milletvekili kadrosu olacağı, iyi partinin bir kadın oluşumu olduğu, sürekli üstüne basılan güzel ve önemli bir konuydu. Özellikle Alevi vatandaşlarımıza karşı son derece yumuşak ve olumlu bir siyaset izlendi. Bende Alevi kökenliyim ve bu konu parti içerisinde özellikle üzerinde durduğum benim için hassas bir konuydu. Son derece iyi niyetle başlayan bu siyasi oluşum, zaman geçtikçe ilk söylemlerdeki amacından ve samimiyetinden uzak bir siyasi yaklaşıma bıraktı.”

“HANGİ MERKEZDEN BAHSEDİYORUZ”

Derya Şahin Şener “Teşkilatlanmalar sırasında pek çok vatandaşımızdan olumsuz telefonlar ve mesajlar aldım. Partinin kurulumu aşamasında yapılan olumlu ve yapıcı söylemler, yapılanmalar sırasında yaşanılanların son derece birbiriyle tezat oluşturduğuna dair...” diyerek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Hem resmi parti üyelerimiz, hem de sempatizan seçmenlerimiz çok mutsuz ve şikayetçiydi. Yeni kurulan bir partide tabi ki bir takım aksaklıklar ve yanlışlar yapılabilir ama bu durum gün geçtikçe düzeleceği yerde artarak devam etti. Onca verilen emek ve çalışma, ülke huzuru ve laik Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluşu için verilen mücadele, izlenen yanlış politika yüzünden hedefinden ve başarısından mahrum kaldı. Yapılan milletvekili listeleri sonrasında görülen tablo İYİ Partinin ne kadar merkezden uzak bir parti olduğu gerçeğini fazlasıyla ortaya koydu. Özellikle milletvekili yemin töreninde yaşanılan ve seçmenimizi büyük hüsrana uğratan o olmaması gereken samimiyetsiz tablo...

Kurulumu sırasında hiç bir menfaat ve çıkar gözetmeksizin, sadece Ülke huzuru için elimi taşın altına koyduğum, aylarca emek verdiğim partimin geldiği bu son nokta da, kendime sormadan edemiyorum;

Nerde kadın oluşumu?

Hangi merkezden bahsediyoruz, nerde tüm ideolojilerin kardeşçe bir arada oturduğu samimi bayram sofrası?” (Odatv)

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İYİ parti Meral Akşener derya şahin şener

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