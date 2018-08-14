İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İYİ Parti Niksar İlçe Başkanı Basut açıklamasında, "Gurur duyarak ve severek bugüne kadar yürütmüş olduğum İyi Parti Niksar İlçe Başkanlığı görevimden İstifa ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerken ölene kadar İYİ Parti'nin başarısı için bir neferi olarak çalışacağımın sözünü veriyorum. Bu ana kadar benimle birlikte çalışan hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İYİ Partili tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

İL BAŞKANLARI DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin kurucu il başkanlarından Afşin Ünverdi ve yardımcısı Emrah Köknar yaptıkları yazılı açıklamayla görevlerinden istifa etiklerini duyurmuştu.

İHA

