HABER

İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor. İYİ Parti kurucu ve GİK üyesi 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz da partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti. Dün de İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu , Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor partideki görevlerinden istifa etmişti

İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yusuf Halaçoğlu'nun ardından bugün de Mehmet Fatih Eryılmaz istifa etti.
Eryılmaz, kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarınıda yok etmişlerdir.Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim"

İyi Parti'de dün kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un istifalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İyi Parti kurucu ve Genel İdare Kurulu üyesi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz'da parisinden istifa etti.

"ŞAHSİ İKBAL DEĞİL MİLLETİN İKBALİ DÜŞÜNÜLMELİYDİ"

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde FETÖ'cülerin açtığı ateş ile yaralanan gazi Mehmet Fatih Eryılmaz yaptığı yazılı açıklamasında istifasını ve gerekçelerini anlattı. Yaptığı tüm itiraz ve eleştirilerin parti yetkilileri tarafından "doğru söylüyorsun, altına imza atarız ancak şimdi zamanı değil" denilerek oyalandığını belirten Eryılmaz,"O beklenen zamanın gelmesi için Partinin ana siyasetinin, strateji ve söylemlerinin Partinin yetkili kurullarında belirlenmesi için çalışmak gerekirken, parti yetkili kurullarında bulunanların ekserisi kendi yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli kararlılığı göstermemiştir. Kendi yetki ve sorumluluk alanlarında bir fikir beyan etmeyi dahi genel başkanla ayrı düşmek ihtimali olarak değerlendirenler bunu siyasi ikballeri için bir tehlike olarak görmüşlerdir. Bu tavırsızlık parti içinde iyiniyetlileri yetkisiz ve yalnız bir hale getirirken kifayetsiz muhterisleri şahsi ikballeri için kazan kazan işbirliğiyle örgütlü bir hale getirmiştir. Halbuki burada düşünülmesi gereken kendi şahsi ikballeri değil, milletin ikbali olmalıydı" dedi.

"AHLAKLI VE İLKELİ SİYASET YAPMAK İMKANSIZ"

Mehmet Fatih Eryılmaz "Coğrafyamızın bu kadar ısındığı bir dönemde milletin önüne bir alternatif koymak, milli bir tercih inşa etmek için yola çıktığını iddia edenlerin önce kendi ortaya koydukları ilkelere sadık olmak zorundadırlar. Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarınıda yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim."diye konuştu.


PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğizKılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Eryılmaz İYİ parti istifa Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha da iyi (beter) olsunlar. Bunlar tamamen bitince Türkiye İYİ olacak.
bir muharrem ince kadar olamadınız bir hdp kadar olamadınız yazıklar olsun size bütün mücadeleniz bukadarmıydı?
Toplama Parti olunca dağılması da kolay oluyor.
yeteneksizler birde ulke yonetimine talip oldular yok biraz ciddiyet olsa baraji gececek kadar ilk seciminde bu millet destekledi saygisi olmayan ciddiyetsiz bir artiymissin ortaya cikti
Diğer Haberler
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.