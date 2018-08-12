İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim

Partinin ATO Congresium’da yapılan kurultayında, genel başkanlığa tekrar seçilen Meral Akşener, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Çok değerli dava arkadaşlarım. Gösterdiğiniz teveccühe, güvene, inanca çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah beni sizlere karşı, hepimizi de kendi huzurunda ona karşı mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasının ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan GİK ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapıldı.

Partinin Başkanlık Divanı’nda yer alan Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Ahmet Ersagun Yücel GİK’deki yerini korudu.

Suikasta uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, emekli Hakim Osman Kaçmaz, eski Devlet Bakanlarından Mehmet Salim Ensarioğlu ve Mehmet Aslan listeye yeni giren isimler oldu.

EL ÖPEN VEKİL LİSTE DIŞI KALDI

TBMM’deki milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ile Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, İlahiyatçı Ayşe Sucu, eski milletvekilleri Celal Dağgez ve Ersönmez Yarbay liste dışı kaldı.