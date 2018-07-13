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İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı 'Yörük Ali Paşa' lakaplı, emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden istifa etti.

Kamuoyunda “Yörük Ali Paşa” olarak da tanınan Aydın açıklamasında istifa gerekçelerini sıraladı. Aydın, “Seçim sonrası 26 Haziran 2018 Tarihinde Genel İdare Toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener yapmış olduğu basın açıklamasında, ellerinde Şehit Kanı bulunan HDP'yi “Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi” olarak nitelendirmesi hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.

“NEDEN İYİ PARTİ’YE KATILDIĞINI ANLATTI

Sözcü'de yer alan habere göre; İstifasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ali Aydın, “30 Kasım 2015'te Sayın Meral Akşener ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar kan kaybetmesinden kaynaklı, Türk milliyetçileri ve ülkücüleri iktidara getirme ve ülkemize yeni bir nefes aldırma inancıyla yola çıktık. Ben ömrünü ülkücü ideolojiye ve Türk milliyetçiliğine bağlı olarak geçirmiş, hayatımın ve mesleğimin her safhasında bunun çilesine ve emeğine talip olmuş bir ülkücüyüm. 1980 darbesinden sonra muvazzaf Üsteğmenken MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından uzun süre gözaltında kaldım, ağır işkence gördüm. 28 Şubat süreci akabinde Muvazaf Yarbay iken milli ve manevi değerlerime bağlılığım sebebiyle tahkikat geçirdim. Ve ne acıdır ki; malumunuz olduğu üzere; Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı, muvazzaf Jandarma generali iken, FETÖ Terör Örgütü'nün Milli Türk Subaylarının tasfiyesi amacıyla kurduğu kumpas olan; çağın iftirası Balyoz Davası'nda 11 şubat 2011 tarihinde tutuklandım, 32 ay cezaevinde kaldım ve 18 yıl ceza aldım. Ben o buhranlı günlerde Amentü'ye inancım nasıl tam idiyse; doğruların ve masumiyetimizin elbet ortaya çıkacağına, hukukun tecelli edeceğine, meslek hayatım boyunca mücadele ettiğim ve ölene kadar mücadele etmeye devam edeceğim Aşağılık FETÖ Terör Örgütünün ve onun Vatan Haini tetkçilerinin Türk Milleti Ve Adaleti'nin karşısında hesap vereceği günlerin geleceğine olan inancım tamdı” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’İN HDP’ İLE İLGİLİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü “26 Ocak 2018 tarihinde Meral Akşener'in başdanışmanlığına atandım. Bu süreçte düzenli bir şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı iç ve dış güvenlik tehditleri hususundaki gelişmelerleri, günlük ve yüzeysel siyasal değerlendirmeler olarak değil milli ve gerçekçi devlet çıkarlarımız doğrultusunda sayın Meral Akşener'e bilgi notu ve rapor olarak ilettim. Hem Genel idare Kurulu toplantılarında hem de Meral Akşener'le yaptığımız görüşmelerde eski bir kurmay subay olarak kurduğum 2 önemli cümle vardır. Bunlar;
– Stratejide yapılan hatanın taktik başarılarla giderilemeyeceği ve
– Yığınakta yapılan hatanın muhabere boyunca devam edeceğidir.

Liderleri toplumlar ve şartlar var eder. ‘Ben lider olacağım’ diyerek lider olunmaz. Lider; bu stratejiyi yönetme kabiliyetine sahip olmalı, kararlı ve tutarlı olmalı, öngörüsü yüksek ve şeffaf olmalıdır. Şahsi Hırslarını Devletin ve Milletin hakikatleri önüne geçirmemelidir. En önemlisi ise yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına değişirse hem yolunu hem yol arkadaşlarını kaybedeceğini unutmamalıdır.

Benim gibi FETÖ Terör örgütünce Mağdur edilen ve benle aynı hassasiyetlerle İYİ Parti’ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışılmıştır. Seçim sonrası 26 Haziran 2018 Tarihinde Genel İdare Toplantısı akabinde Meral Akşener yapmış olduğu basın açıklamasında; ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi ‘Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi’ olarak nitelendirmesi hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur.
İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan BaşDanışmanlığı görevlerimin tamamından istifa ediyorum. Siyasetten azade bir şekilde Türk Devleti ve milletine hizmet etmeye devam edeceğim.”

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İYİ parti istifa ali aydin yörük ali paşa HDP

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
iyi parti ve chp ye 10bin oyum olsa vermem zira hdpnin işbirlikcileri hdpyi destekleriyle meclise tasıdılar
Bu ülkeye Habur rezaleti yaşatanlara nasıl oy veriyirsunuz peki..
@r.etkar bu iki partiye oy atmak hdpye oy atmaya eşit hdp=pkk
@vurucu_tim2012 bende ülkücüyüm kardesim ama bu sekilde meral hanımın ve muharrem incenin hdpye kucak acmasını anlamıs değilim siyasi rant hdpye yaradı MHPYE SÖZÜMÜZ YOK MHP GİBİ PARTİ TÜRKİYEDE YOK
@cihans48 HİÇ Mİ OKUMAN YOK ,İŞİNİZ GÜCÜNÜZ İFTİRA ATMAK BAK BAKALIM DOĞUDA MHP OYLARINI KAÇTA KAÇ ARTTIRMIŞ,HİÇ ARAŞTIRTIRDIN MI MHP DOĞUDAKİ OYLARI YÜZDE YÜZDEN FAZLA NASIL ARTTIRMIŞ.CAHİLİĞİ BIRAK BİRAZ OKU.
@cihans48 kuş beyinli ne alaka
@r.etkar Oğlum Habur'u gram önemseyen adam bu yanlışa da yanlış der. Adama altına yapmışsın diyorum ama o da yaptı diye cevap veriyor. Akıl, izan hak getire. Yazık!
senin yerin tabiki de MHP
Hdp ile kol kola olan bir partide durman hata
akşener biter, ülkücü hareket büyür.
Ali paşa bunun bir siyaset olduğunu öğrenemedin mi?
Acıklamaya bakarmısın kürt kardeslerimi üzdüğü gibi benide üzmüstür. pardon sen kürtlerin yerine nasıl karar verebiliyorsun eğer hdp kürtlerin siyası partısı olmasa 7 milyon oy almaz ne acıkladıgınızı bilin ya insanları salak yerine koymayın. kabul etsenizde etmesenizde HDP kürtleri temsil eden bir partidir. bırakın bu kararı kurtler versin temsil ediyormu etmiyormu diye. siz cıkıp onların yerine acıklamada bulunmayın.
bu sözler söylendiği vakit ayrılsaydın ya istediğin rantı elde edemedinmi
fetöden şikayet edip fetönün kurdugu partide görev yapmak pek inandırıcı gelmedi bana
Paşam ne işin var senin orda..sen merali bilmiyon mu..yenimi öğrendin..
ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ PAŞAM. KENDİNİ MİLLİYETÇİYİM ÜLKÜCÜYÜM DİYEN TÜM İYİ PARTİLİLER ANA VATANLARI BAŞBUĞÜM TÜRKEŞİN PARTİSİ MHP YE GEÇMELİDİR
@volcano1144 Bak ne güzel söylemişsin Türkeş'in partisi diye, onun öldüğünden ve Bahçeli denen adamın 20 senedir partinin başında olduğundan haberin yok herhalde.
cümle alemin gözü önünde chp 15 milletvekili gönderdi de kuruldu. daha ne yapsılar? çıkıp "biz müslüman türk ittifakının oylarını bölmek için, chp ye hizmet için kurulduk" diye mi bağırsınlar?
isabetli
komutanım selo yla işbirliği derken uyanmamışmıydın siz ve ortaklarınız adamları barajı zorla geçirttirdiniz
Hdp kürt partisidir evet yok pkk partisidir deniliyorsa derhal kapatılmalıdır IYI parti hdp kapatılsın dediğinde kim nerde olacak gorecegiz
onun bunun çocukları.aklınız nerdeydi
Kimler milletvekili oluyor görülsün. Minareye kılıf hazırlıyor.Yarın birgün görürüz ki bir partiye transfer olur
hdp hiç birinize muhtaç değil ama sizler döneksiniz belli bi çizginiz yok çorap gibi parti değiştiriyorsunuz hdp bu ülkenin en onurlu partisidir
hdp ye laf uzatmayın. 6 milyon kisinin oyunu almis bir partiye terörist muamelesi yapamazsınız
Her ne olursa olsun HDP 6 milyondan fazla oy almış türkiyede yaşayan 7 milyon kürdü terörist ilan etmeniz siyaset değil çekememezliktir adam olun kürdüz ama siyasetten yanayız
iyi parti çözülmesi zor bir parti meral akşener hep susuyor neden..
Mesele HDP değil sadece HDP bahane onun istifa etmesi madiyattır
kusura bakma ama Hdp kürtleri temsil ediyor zira 6milyon oy kimden gelmiş??
Sahtekar ikiyüzlüsün vesselam
AKP'den bir tekli veya nemalanma olmuştur.
Akşener in bu terör seviciliği MHP yi şahlandıracaktır.
hani iyi olcaktı ? nerede bu iyiciler :))
İşim bitti eyvallahım kalmadı desene kısacası.
CHP de böyle yürekli yok mu?
yazık onuda milliyetçi olarak görüyorduk iyi diye diyekötü oldu bumenleket ayakta kalıyorsa böyle milliyetçi insanlar sayesinde ayakta teşekkürler paşam
İnşaallah bu bir başlangıç olur artık yuvanıza dönün ip te bir gelecek göremiyorum.
kısaca vekillik yok bende yok um diyor.....verin vekilliği hdp den bile kabul eder...
AKP ve koltuk rant yolu gözüküyor,yörüksün,yörük ali önemli bir figürdür bakalım öylemi olacaksın yoksa tenekeden alimi olacaksın göreceğiz.
Kürt vatandaş oy kullanmasın o zaman. Onlardan seçme ve secilme hakkı alınsın. Sen nerede eğitim gördün paşa. Gün gelecek bu yobazyobaz ve arap milliyetçisi olan topluma rte söz geçiremiyecek. Ve bölünme ozaman olacak.
Milletvekili seçilemeyince sallamaya başlamış. Birkaç cümleyle partideki birkaç gereksiz yüzünden 50 koldan saldırarak Akşener rüzgarını bitirdiler bence artık ümit hocayla yola devam edilsin. Gerçi bunlar Ergenekondan yargılanan ümit Özdağa bile fetöcü pkklı dhkpcli devrimci karargahcı derler belli olmaz.
Helal olsun
Oraya giderken bilmiyor muydun Hem Pkk hem Fetöcü olduğunu, ama sen de belliki bazıları gibi Akşenerde bir ışık görüp bir ikbal ikbal hesabı yapmışsın seçim sonuçları istediğin gibi çıkmayınca da bahane aradın, minareyi çalan kılıfını uydurur misali. Mesela 15 inden sonra her şey güzel olacak, ben başbakan olacağım sözleri sana birşey anlatmadı mı acaba. Seçime girilirken de pkk ile zımnen ortak olduklarını da mı anlayamadın. Anlamadıysan siyasete hiç girme otur evinde
Keşke seçimden önce istifa etseydin insanların oyuna ihanet etmemiş olurdun
Günaydın.. !!Akşener in Demirtaş ın tahliye edilmesini istemesini atlamışsınız..bu yüzden parti tepetaklak oldu..geçte olsa iyi bir karar..
milletvrkilliği listesinde seçilecek sırada yer bulamamış şimdi bunu bahane ediyor. aslında bunun gibi köhnemiş beyinleri partilere almakla hata ediyor politikacılar, partiler
çekemeyenler ölsün kimsenin umurunda bile değiler.
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