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İYİ Parti'de istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Mete Türkay, Ekim ayında yapılacak olan Edirne Barosu 47’nci Dönem Olağan Genel Kurulunda, Edirne Barosu Başkanlığına aday olacağı için il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de istifa

Yazılı açıklama yapan Mete Türkay, Ekim ayında Edirne Barosu 47’nci Dönem Olağan Genel Kurulu yapılacağını ve kendisinin Edirne Baro Başkanlığı’na aday olacağını belirterek, "Edirne Barosu Başkanlığına aday olmam sebebiyle, anlayışınıza sığınarak İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Aktif siyasete ilk defa, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı olarak girmiş bulunmakla birlikte üstlenmiş olduğum bu görevin asıl amacı ise evlatlarıma, ’gelecekleri ve daha İYİ bir Türkiye için ne yaptım?’ sorusuna, cevap verebilmektir. Ben ve teşkilatım bu dönemde, daha önce farklı alanlarda hatırlattığım şekliyle Atamızın bize söylediği ’Her ne suretle olursa olsun hizmet edenler milletten büyük mükafatlar bekliyorlarsa kesinlikle doğru bir harekette bulunmuş olmazlar. Milletten çok şey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır’ sözündeki gibi, hizmet ederken, namus vazifemizi yerine getirmekten başka bir şey yapmadık. Bu sebeple ben, Genel Başkanımızdan parti üyesine kadar tüm İYİ partililere, bu namus vazifemi yerime getirmem için bana sundukları fırsat ile beni, ileride çocuklarıma, siyasal ve toplumsal anlamda hesap verebilir hale getirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde her ne kadar hedeflerimize ulaşamamış olsak ta Edirnemizde İYİ Partiye destek vererek hem şahsımın hem de İYİ Parti Edirne İl Teşkilatının Türkiyemize ve İYİ Parti Genel Merkezine mahcup olmamasını sağlayan tüm Edirneli hemşerilerimize bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti istifa

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