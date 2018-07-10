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İYİ Parti'de istifa depremi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Hayriye Nurcan Yazıcı, İYİ Parti Kurucu Kurul üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de istifa depremi!

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yazıcı ”Kuruluş aşamasında ifade edildiği halde İYİ Parti kadınları, ilke ve idealleri bünyesinde barındıramamıştır. Seçimlerden çok önce bu kararı almış olmama rağmen, partili arkadaşlarıma zarar vermemek adına ertelemiş olduğum istifamı, kendime olan saygım ve ideallerim doğrultusunda bugün gerçekleştirmiş, İYİ Parti kurucu ve parti üyeliğimden ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

iyiparti

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Trabzon hayriye nurcan yazıcı

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