İYİ Parti'de ittifak muamması!

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında siyasi ittifak sorularını, "İyi Parti'nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadığını" belirterek yanıtlayan Çıray, “İyi Parti millet ile ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti, esnafla, işçiyle, işsizle, gençlerle, kadınlarla, tüm milletle ittifak kararı içerisindedir. İyi Parti'nin birinci ilkesi, yıkılmış olana anayasal devleti yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak kuvvetler ayrımı sağlayarak inşa etmektir” dedi.

Aytun Çıray daha önce yaptığı açıklamada Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını duyurmuştu. Çıray konuya ilişkin "Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bugüne kadar başkanlık seçimleri ile ilgili olarak somut bir tek ittifak ortaya çıkmıştır. O da saray koalisyonunun kurduğu ittifaktır. Bunu daha öncede söylemiştim. Saray koalisyonun kurulmasının iki nedeni vardır. Bunların birincisi, Sayın Erdoğan’ın tek başına partisinin oyları ile tekrar seçilemeyeceği görmesi ve bu nedenle bir ittifak arayışına girmesidir. Saray koalisyonunun küçük ortağı ise yüzde üç oy ile 43 milletvekili ile nasıl parlamentoya girerim hesabını yapmaktadır. Dolayısı ile bu koalisyonun ortaklarının ortaya çıkardıkları ittifak esasen bir çıkar ittifakıdır ve somut olarak kurulmuş açıklanmıştır.