HABER

İYİ Parti'de kongre sesleri! Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinde gösterilen performanstan memnun olmayan isimler, Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakmasını istediği iddia edildi.

İYİ Parti'de kongre sesleri! Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de liderlik savaşı başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini isteyen Muharrem İnc, açıklamalarıyla gündemi sarsmıştı. Ancak İyi Parti'de de seçim sonuçlarından memnun olmayan ve Akşener'in gitmesini isteyen isimler var.

'YA BAŞKAN OLACAĞIM YA BABANNE' DEMİŞTİ

Meral Akşener seçimlerden önce 'Ya başkan olacağım ya babaanne' diyerek, seçilememesi halinde siyaseti bırakacağının sinyallerini veriyordu. Ancak seçimlerden sonra Akşener, Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Parti içinde bu durum eleştirilere neden oldu.

CHP İLE YAPILAN İTTİFAK ELEŞTİRİLDİ

Akşener'e yapılan en ciddi eleştiri ise CHP ile yaptığı ittifak oldu. İyi Parti'nin Millet İttifakı yaparak CHP ile aynı safta yer alması, hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar oyların azalmasına neden oldu.

ÜLKÜCÜ İSİMLER AZ

Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak partisinden ayrıldı ve İyi Parti'yi kurdu. Bu durum parti teşkilatına katılanlarda ülkücülere geniş yer açılacağı ümidini doğurdu. Ancak aday listelerinde ülkücü isimlerin azlığı eleştirilere neden oldu. Örneğin Yusuf Halaçoğlu, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Ancak seçimlerde aday gösterilmedi.

KONGRE TALEBİ

Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir. (Haber 7)

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksınAhmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın
Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İYİ Parti kongre Meral Akşener Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı CHP

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
AKŞENER YOKSA İYİ PARTİDE YOKTUR .BÖYLE BİLİNE .BİRDE AKEPEYE YAMULMASINLAR .VAROLUŞ AMAÇLARI BİTER .
iyi parti chp ve diğer partilerin misyonu tamamlandı istedikleri olmadı hepsi çekip gidecek :))
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor

Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.