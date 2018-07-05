İYİ Parti'de kongre sesleri! Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de liderlik savaşı başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini isteyen Muharrem İnc, açıklamalarıyla gündemi sarsmıştı. Ancak İyi Parti'de de seçim sonuçlarından memnun olmayan ve Akşener'in gitmesini isteyen isimler var.
'YA BAŞKAN OLACAĞIM YA BABANNE' DEMİŞTİ
Meral Akşener seçimlerden önce 'Ya başkan olacağım ya babaanne' diyerek, seçilememesi halinde siyaseti bırakacağının sinyallerini veriyordu. Ancak seçimlerden sonra Akşener, Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Parti içinde bu durum eleştirilere neden oldu.
CHP İLE YAPILAN İTTİFAK ELEŞTİRİLDİ
Akşener'e yapılan en ciddi eleştiri ise CHP ile yaptığı ittifak oldu. İyi Parti'nin Millet İttifakı yaparak CHP ile aynı safta yer alması, hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar oyların azalmasına neden oldu.
ÜLKÜCÜ İSİMLER AZ
Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak partisinden ayrıldı ve İyi Parti'yi kurdu. Bu durum parti teşkilatına katılanlarda ülkücülere geniş yer açılacağı ümidini doğurdu. Ancak aday listelerinde ülkücü isimlerin azlığı eleştirilere neden oldu. Örneğin Yusuf Halaçoğlu, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Ancak seçimlerde aday gösterilmedi.
KONGRE TALEBİ
Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir. (Haber 7)
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