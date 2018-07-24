İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in delegeler tarafından aday gösterileceği kongrenin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkkan dün gece Akşener ile İstanbul'da da görüştü. Edinilen bilgiye göre Akşener görüşmede, "Kurultayımızı toplayalım, kurultayımızı gerçekleştirelim. Tüm teşkilatımız kurultayda konuşsun. Herkes ne istiyorsa söylesin, konuşsun" dedi.
Kongrede yönetimin delegelere tek bir liste sunmayacağı, "çarşaf liste" uygulamasıyla yeni yönetimin belirlenmesi eğilimi olduğu bildirildi.
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