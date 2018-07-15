İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması

İdeolojik ayrışma iddiası Kulislere yansıyan iddialara göre, sürpriz istifasıyla dikkatleri çeken Ayfer Yılmaz’ın bu kararının altında, parlamento değil, “cumhurbaşkanlığı” hesabına dayalı siyaset yapma kararı yatıyor. Akşener’le DYP’de aynı dönemde siyaset yapan Yılmaz, partinin kuruluşunda büyük bir rüzgar yakalayan Meral Akşener’e “cumhurbaşkanlığı” hedefinde yardımcı olmak için parti kuruluşunda yer aldı. Ancak erken seçim kararı bu dengeleri alt üst etti.

24 Haziran seçimlerinde, “Millet ittifakı” içinde yer alarak ilk kez girdiği seçimlerde 43 milletvekiliyle parlamentoda temsil olanağı bulan İyi Parti’de, seçim sonrasında sular durulmuyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Ayfer Yılmaz’ın partideki görevlerinden istifası partiyi sarstı.

İyi Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz’ın istifası tartışma yarattı. Kulislerde, “Milletvekilliği, bakanlık yaptım” diyerek milletvekili adayı olmayan Yılmaz’ın hesaplarını doğrudan Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi üzerinden yaptığı konuşuluyor. Parti içinde dile getirilen bir başka iddia ise merkez sağdaki boşluğu doldurmak üzere yolan çıkan İyi Parti’deki “MHP kökenliler egemenliğinin kırılamaması.”

Aday belirleme sürecinde milletvekili adayı olmamasıyla da dikkat çeken Yılmaz, “Ben geçmişte milletvekilliği de, bakanlık da yaptım, o nedenle yeniden milletvekilliği talebim yok” mesajı verip, milletvekili adayı olmadı. Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük hayal kırıklığı ile çıkmasını da dikkate alan Yılmaz’ın istifa kararı aldığı, Akşener’in kalması yönündeki ısrarına karşın, “buraya kadar” deyip istifasını verdiği belirtiliyor.

Partide milletvekili aday listelerinin açıklanması ile başlayan ve seçim sonrasında da süren istifalarla ilgili dile getirilen bir başka iddia da partinin kurulduğu günden bu yana “MHP kökenli-merkez sağ kökenli” ayrışması. AKP’nin iktidara gelmesi ile siyasetten dile getirilen “merkez sağ parti” boşluğunu doldurmak için yola çıktığı belirtilen Akşener’in, ANAP, DYP ve hatta DSP kökenlileri de partiye taşımasına karşın, partinin “MHP’nin uzantısı” görüntüsünden kurtulamadığı eleştirisi yöneltiliyor.

Ayfer Yılmaz’ın da İyi Parti kuruluşunda yer almasının altında “merkez sağda boşluğu dolduracak parti” hedefiyle yola çıkılmasının yattığına dikkat çekiliyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın seçim sonrasında yaptığı “İrade bizde olsaydı millet ittifakını kurmazdık” açıklamasının Yılmaz’ın partiyle yollarını ayırma sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.