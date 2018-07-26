İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki çalıştayda parti içinde kendisine dönük haksız eleştirilere dayanamadığı için istifa kararı almıştı. Partililer Akşener'i zor ikna etti. Yeniden kürsüye çıkan Akşener “seçimli olağanüstü kongreye gidileceğini” bildirip aynı günün akşamı da sosyal medya üzerinden aday olmayacağını duyurmuştu. Evinin önünde biriken ve kendilerini zincirleyen partililer, Akşener'in adaylığını açıklamasını istedi.

İkna için Akşener'in evine giden Başkanlık Divanı Üyesi Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, kongrenin Akşener'i başkan adayı olarak göstereceğini duyurdu. Akşener, kesin kararını bildirmek için partililerden 72 saat süre istedi. Akşener, dün sabah sosyal medya üzerinden yine aday olmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum…"