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İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 07:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar toplantısında görevi bıraktığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün sosyal medya hesabından " Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" diyerek aday olmayacağını açıkladı. Akşener'in sözleri üzerine, İYİ Parti Başkanlık Divanı acil toplandı, "Tek adayımız Akşener" dedi. Cumartesi, Akşener'i ziyaret edecek olan üyelerin, Akşener'in adaylığı kabul etmemesi üzerine topluca istifa etmesi gündemde.

İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki çalıştayda parti içinde kendisine dönük haksız eleştirilere dayanamadığı için istifa kararı almıştı. Partililer Akşener'i zor ikna etti. Yeniden kürsüye çıkan Akşener “seçimli olağanüstü kongreye gidileceğini” bildirip aynı günün akşamı da sosyal medya üzerinden aday olmayacağını duyurmuştu. Evinin önünde biriken ve kendilerini zincirleyen partililer, Akşener'in adaylığını açıklamasını istedi.

İkna için Akşener'in evine giden Başkanlık Divanı Üyesi Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, kongrenin Akşener'i başkan adayı olarak göstereceğini duyurdu. Akşener, kesin kararını bildirmek için partililerden 72 saat süre istedi. Akşener, dün sabah sosyal medya üzerinden yine aday olmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum…"

İKİNCİ KURULTAY 12 AĞUSTOS'TA

Bu gelişme üzerine, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya davet etti. Toplantı devam ederken Çıray, "Kararımız Sayın Genel Başkanımızı kurultayımızda aday olarak göstermektir” dedi. Toplantı sonrası ise şu açıklamayı yaptı:

"2. Olağanüstü Kurultay'ı 12 Ağustos'ta yapılacak. Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, Sayın Akşener üzerine”

TOPLUCA İSTİFA GÜNDEMDE

İYİ Parti Başkanlık Divanı, cumartesi günü Meral Akşener'i evinde ziyaret edip genel başkanlık için ikna etmeye çalışacak. Akşener'in adaylığı kabul etmemesi halinde Başkanlık Divanı'nın bazı üyeleri topluca istifa edilmesini gündeme getirdi.

“SORUMLULUK BANA AİTTİR”

Öte yandan Akşener'in, basına kapalı toplantıda “Evet, oy oranımızın beklediğimizin çok altında çıkmasını açıkçası ben de kaldıramıyorum, sindiremiyorum. Başarısızlık varsa bütün sorumluluk bana aittir” dediği öğrenildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bazı milletvekilleri, Meral Akşener'in yaşanan bu gelişmelerden sonra adaylığa zor ikna edileceğini belirtti. Akşener'e parti içinde yöneltilen eleştiriler arasında milletvekili aday sıralamasında yanlışlık yapıldığı, MHP'den gelenlere ağırlık verildiği, il başkanlarının milletvekili adayı gösterilmesi de yer alıyor. Bazı partililer de, CHP ile ittifakın partiye zarar verdiğini, oy oranını hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde azalmasına yol açtığını öne sürdü.

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