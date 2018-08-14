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İYİ Parti'de Meral Akşener'e tam yetki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin 2. Olağanüstü Kurultayı’ndan büyük destek ile çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun (GİK) yarısının üstünü çizmesinin ardından tüzükte de değişikliğe gitti. Yerel seçim çalışmasına 1 Eylül’de başlamayı planlayan İYİ Parti ’de Akşener’in yeni yönetim kurulu, teşkilat üzerinde ‘tam yetkili’ hale getirildi.

İYİ Parti'de Meral Akşener'e tam yetki!

Kurultayda yapılan değişiklikle, “acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurullarına kısmen veya tamamen el çektirme” yetkisi el değiştirdi. Başkanlık Divanı’nda olan ve ilk GİK toplantısında sunulması gereken el çektirme kararı, Genel Başkan’ın yetkisine verildi.

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Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, el çektirme kararları artık GİK yerine ilk toplantıda Başkanlık Divanı’na sunulacak ve Genel Başkan ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu konuda yetkili olabilecek. Partinin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetleri tespit edilen il ve ilçe yönetimleri için GİK, üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda görevden el çektirilmesine karar verebilecek.

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Tüzüğün 7 maddesinde değişikliğe gidilen İYİ Parti kurultayında, ayrıca parti yönetimine ilişkin söylemlere karşı disiplin süreçleri de düzenlendi. Kurultayda, “Genel Başkan, GİK, Merkez Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri ile partinin milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya sözlü basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak” maddesi ile “Seçimlerde parti aleyhine çalışmalarda bulunmak” maddesinin cezası, “geçici çıkarma”dan “kesin çıkarma”ya dönüştürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener yerel seçim seçim 2018

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