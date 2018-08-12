İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü

Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı. Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" sloganı bulunuyor.
Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.
KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek. Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.
AA
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