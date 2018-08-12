HABER

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nı izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü

Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı. Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" sloganı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek. Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.

AA

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktanAbdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye tehdit sökmez (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye tehdit sökmez (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Olağanüstü Kurultay

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.