İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos Pazar günü ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 2. Olağanüstü Kurultay'ın tarih ve gündemine ait bilgiler sunuldu. Kurultay'ın 12 Ağutos Pazar günü saat 10.00'da ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kurultayın yoklama ve açılış ile başlayacağı, ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'in bir konuşma yapacağı bildirildi.
Genel Başkan adaylarının konuşmasının ardından seçimlere gidileceği belirtilen açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.
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