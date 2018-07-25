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İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 16:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre 2. Olağanüstü Kurultay 12 Ağustos'ta yapılacak.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos Pazar günü ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

MERAL AKŞENER'İN KONUŞMA YAPACAĞI BİLDİRİLDİ

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 2. Olağanüstü Kurultay'ın tarih ve gündemine ait bilgiler sunuldu. Kurultay'ın 12 Ağutos Pazar günü saat 10.00'da ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kurultayın yoklama ve açılış ile başlayacağı, ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'in bir konuşma yapacağı bildirildi.

Genel Başkan adaylarının konuşmasının ardından seçimlere gidileceği belirtilen açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

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İYİ parti İYİ Parti kurultay

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