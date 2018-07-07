İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

İHA'nın haberine göre, Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İP Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.
İP tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası “Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır” hükmünün yer aldığı kaydedildi.
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