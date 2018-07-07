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İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

İyi Parti (İP) Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar görevinden alındı. Çapar disiplin kuruluna sevk edilmişti.

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

İHA'nın haberine göre, Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İP Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

İP tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası “Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır” hükmünün yer aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar Meral Akşener

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Yandaş basın IYI partiyi hazmedemiyor bak biz akahpe diyormuyuz biz taip gilan diyermuyuz hazmedin eyy kahpeler persilvanyanin ürünü papanın çocukları keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları... Türkün partisi IYI parti
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