İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi.

Bir gazetecinin, "İktidarın MHP ile kurduğu ittifakta sorun olması halinde iktidar partisiyle ittifak kuracak mısınız?" sorusu üzerine Yokuş, şu yanıtı verdi:

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ'

"Partimizin politikalarını benim belirleme şansım yok. İYİ Parti'nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız."

Yokuş, "İstişareler yoluyla, bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye, yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız" dedİ.

