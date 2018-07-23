İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in aldığı seçimli kurultay kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Akşener'in kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkacağını savunan Andican, "Bu parti 50 yıllık partilerin oranında oy alıyor ve buna rağmen genel başkan beklentileri, kendi koyduğu çıtayı karşılayamadığı gerekçesiyle sorumluluğu alıyor ve Türk siyasetinde bugüne kadar görmediğimiz siyasal sorumluluk içinde kongreye gidiyor. Umarım bundan, partiyi şekillendirmeye çalışan liderler de ders alırlar" ifadesini kullandı.
'BAŞKA PARTİLERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMASI GEREKİR'
"Sayın Bahçeli kendi partisine ve kendi işine baksın" diyen Andican, sözlerine şöyle devam etti:
"İYİ Partiyle Bahçeli'nin en ufak bir ilişkisi yoktur ve İYİ Parti yetkilileri başka partinin iç işleriyle uğraşmamaktadır, uğraşmaya da niyeti yoktur. Bahçeli, kendi iç işlerine baksın. Başka partilerin iç işlerine karışmaması gerekir."
Andican, İYİ Parti'nin doktor milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette dünyanın en önde gelen ülkesi haline geldiğini ifade etti.
"Şiddet olayı neden bu kadar arttı?" sorusunu yönelten Andican, "Maalesef sorun, iktidarın, son yıllarda sağlıkta reform anlayışı içinde gündeme getirdiği söylemlerde yatmaktadır. Sağlık çalışanları, AK Parti sözcüleri tarafından büyük ölçüde aşağılanmış, hor görülmüş ve itibarsızlaştırılmıştır" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 201 hastanenin acil servisine polis konularak sorunun çözüleceğini söylediğini aktaran Andican, "Bu tedbir, yetersiz ve sonuç vermez. Pansuman bir tedbirdir" dedi. İYİ Parti olarak bu meseleye kalıcı ve akılcı çözüm getirme kararlılığında olduklarını dile getiren Andican, hekim kökenli milletvekilleriyle bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını ve kısa zamanda bunu TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
Andican, teklifin, sağlık çalışanlarına şiddete ciddi ceza getirmeyi ve şiddet gösterenin ciddi bir tazminat ödemesini öngördüğünü belirtti.
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