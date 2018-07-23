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İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti hakkında yorum yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çok konuşulacak bir yanıt geldi. İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, "Bahçeli kendi işine baksın" dedi. Andican, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkarak Türk siyasi hayatında varlığını devam ettireceğini belirtti.

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in aldığı seçimli kurultay kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Akşener'in kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkacağını savunan Andican, "Bu parti 50 yıllık partilerin oranında oy alıyor ve buna rağmen genel başkan beklentileri, kendi koyduğu çıtayı karşılayamadığı gerekçesiyle sorumluluğu alıyor ve Türk siyasetinde bugüne kadar görmediğimiz siyasal sorumluluk içinde kongreye gidiyor. Umarım bundan, partiyi şekillendirmeye çalışan liderler de ders alırlar" ifadesini kullandı.

'BAŞKA PARTİLERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMASI GEREKİR'

"Sayın Bahçeli kendi partisine ve kendi işine baksın" diyen Andican, sözlerine şöyle devam etti:
"İYİ Partiyle Bahçeli'nin en ufak bir ilişkisi yoktur ve İYİ Parti yetkilileri başka partinin iç işleriyle uğraşmamaktadır, uğraşmaya da niyeti yoktur. Bahçeli, kendi iç işlerine baksın. Başka partilerin iç işlerine karışmaması gerekir."

Andican, İYİ Parti'nin doktor milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette dünyanın en önde gelen ülkesi haline geldiğini ifade etti.

"Şiddet olayı neden bu kadar arttı?" sorusunu yönelten Andican, "Maalesef sorun, iktidarın, son yıllarda sağlıkta reform anlayışı içinde gündeme getirdiği söylemlerde yatmaktadır. Sağlık çalışanları, AK Parti sözcüleri tarafından büyük ölçüde aşağılanmış, hor görülmüş ve itibarsızlaştırılmıştır" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 201 hastanenin acil servisine polis konularak sorunun çözüleceğini söylediğini aktaran Andican, "Bu tedbir, yetersiz ve sonuç vermez. Pansuman bir tedbirdir" dedi. İYİ Parti olarak bu meseleye kalıcı ve akılcı çözüm getirme kararlılığında olduklarını dile getiren Andican, hekim kökenli milletvekilleriyle bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını ve kısa zamanda bunu TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Andican, teklifin, sağlık çalışanlarına şiddete ciddi ceza getirmeyi ve şiddet gösterenin ciddi bir tazminat ödemesini öngördüğünü belirtti.

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İYİ parti Meral Akşener Devlet Bahçeli istifa AHAT ANDİCAN

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ne oldu balon patladı mı
İYİ parti ve Meral Hnm. bu ülkede iktidarın tek alternatifidir. Ortasağ-liberal kesimin tek temsilcisidir ve AKP deki bu kesimin emanet oylarını geri alabilecek güveni verebildiği anda gücüne güç katacak bu Atatürke hakareti marifet sayan ve cüreti cesaretlendiren fetret devrine son verecek tek parti olacaktır.Sadece biraz sabır gerekiyor.
Sayın vekille katılıyorum, herkez işine baksa iyi olur ,Türkiye.
Kendi işine baksa zaten şuanda olduğu yerde olmayacak :)
BUNLAR HALA UYANMADILAR DAHA.YAHU SAYIN BAHÇELİDE KÖK SAĞLAM, TEEEE TÜRKEŞİN ATTIĞI KÖKLER DURUYOR ORADA. MAELSEF İYİ PARTİDE CEM UZANIN OYUNU GİBİ BİR OYUN DÖNDÜ MALESEF KÖKMÖK YOK KÖKÜ OLMAYAN AĞAÇ YEŞERMEZ ASLA..KURUYUP GİDECEK BENCEÇ AKLI OLAN VEKİLLER SAĞLAM GEMİLERDE TERİNİ ALIR TÜRKİYEDE. SAYIN ERDOĞAN ÜLKENİN BAŞKANI OLDU.BATI VE ABD ŞU AN KARA KARA DÜŞÜNÜYR MAELSEF.
İP Balon yapan CHP+SOL da PATLADI........
SİZLER MHP VE BAHÇELİ HAKKINDA KONUŞUYORSUNUZ SİZ NEDEN KENDİ İŞİNİZE BAKMIYORSUNUZ PKK NIN KORUYUCULARI.
hayır etmez bu parti ip mip olmadı
damlaya damlaya ,dağdan kestim kereste misali .ip den olmaz sap .chp den olmaz cacık olsa olsa ip den olur saman
bunlar daha uyuyorlar ya, ne içtiler ki ....
BEDELLİ NE OLDU BUGÜN AÇIKLANR DEDİM BELKİ
ŞU HALE BAKIN ÜLKE NELERLE KONUŞUYOR YA İYİ PARTİNİN DURUMUNU KONUŞUYOR VAH VAH VAH
ya arkadaşlar kadın yoktan var etti düne bakın önceki dönem partileri barajı zorla sikı kimi dip yaptı kadın ilk yılında barajı grçti bırakın bir nefes alsınlar ayrıca benim görüşüm sayın Akşener in koltuk sevdalılarını acil temizlemesi lazım
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