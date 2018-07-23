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İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Çıray, Bahçeli'nin açıklamaları için 'Bir hekim olarak söylüyorum. Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor' dedi.

İYİ Parti'nin aldığı seçimli kurultay kararı gündeme bomba gibi düştü. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamda kongrede aday olmayacağını duyururken, İYİ Partililer Akşener'i kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bugün İYİ Parti milletvekilleri, saat 11.00'de Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından "Akşener'i ilk kongrede yeniden aday göstereceğiz." derken, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener ve İYİ Parti ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bir hekim olarak söylüyorum. Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor" diyen Çıray, "Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Aralarında büyük fark vardır, birisi kongreden korkar, birisi kendi kongreyi çağırır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar' demişti.

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"Genel Başkanımız tek aday olacak"
İYİ Partili Koncuk: Genel Başkanımız tek aday olacakİYİ Partili Koncuk: Genel Başkanımız tek aday olacak
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Meral Akşener İYİ parti Aytun Çıray MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sayın Bahçeli 404 gibi yapıştın MHP'ye darmadağın ettin Ülkücülüğü !!!
Bu adamı görünce gülüyorum.
Emeklilikte yaşa takılanlar var. Staj magdurları var. Siz bunlar ile gündeme gelmeniz gerekir.
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