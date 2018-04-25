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İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Aydın, Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada 'Abdullah Gül de Meral Akşener de çatı aday olmamalı. Birleşme 2. turda olur' dedi.

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

15 vekilini Meclis'te grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edildi. CHP'nin ortak adayının ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği konuşuluyor. Saadet Partisi'nin de bu öneriyi desteklediği, Akşener'i adaylıktan vazgeçirmek için bir görüşme yapacağı belirtildi. Gözler bugün yapılacak olan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine çevrildi.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'ortak aday' formülüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, 'Bizim hesaplara göre en az 3 aday yarışırsa seçim 2. tura kalıyor. Birleşme 2. turda olur' ifadelerini kullandı.

Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, Aydın'ın kendisine şunları söylediğini yazdı:

GÜL DE AKŞENER DE ÇATI ADAY OLMAMALI

Sn Gül de Sn Akşener de çatı aday olmamalı. Herkes kendi adayı ile yarışmalı. Gül de aday olabilir. Hakkıdır. Ama Akşener de kesin adaydır.

BİRLEŞME 2. TURDA OLUR

Bizim hesaplara göre en az 3 aday yarışırsa seçim 2. tura kalıyor. Birleşme 2. turda olur. Halk da zaten kendiliğinden ittifak yapar.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN SAADET PARTİSİ İLE ANLAŞMA TAMAM

Saadet Partisi ile milletvekilliği seçimine yönelik ittifak ve işbirliği çalışmaları ise tamam. Orada anlaşmaya varıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞU REZALETE BAKIN. KENDİ VEKİLLERİNİ SATTIKLARI YETMİYOR GİBİ, BİRDE AK PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN C.BAŞKANI SEÇİLMİŞ KİŞİYE KALMIŞLAR. KENDİLERİNDE DEMEK Kİ BİR TANE ADAM GİBİ ADAM YOK.
Yapmayın.Toplumdaki sevginizi yitirmeyin.Abdullah Gül ün yaptıkları ortada.
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