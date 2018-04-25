İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

15 vekilini Meclis'te grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edildi. CHP'nin ortak adayının ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği konuşuluyor. Saadet Partisi'nin de bu öneriyi desteklediği, Akşener'i adaylıktan vazgeçirmek için bir görüşme yapacağı belirtildi. Gözler bugün yapılacak olan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine çevrildi.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'ortak aday' formülüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, 'Bizim hesaplara göre en az 3 aday yarışırsa seçim 2. tura kalıyor. Birleşme 2. turda olur' ifadelerini kullandı.

Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, Aydın'ın kendisine şunları söylediğini yazdı:

GÜL DE AKŞENER DE ÇATI ADAY OLMAMALI



Sn Gül de Sn Akşener de çatı aday olmamalı. Herkes kendi adayı ile yarışmalı. Gül de aday olabilir. Hakkıdır. Ama Akşener de kesin adaydır.