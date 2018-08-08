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İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kurultayı öncesinde istifa eden kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor İYİ Parti hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Halaçoğlu, "Biz 2.5 senedir demokrasi ve hukuk devleti için mücadele ediyoruz… İYİ Parti'nin bu mücadeleyi bizim gibi düşünerek hareket ettiğini zannettik. Fakat yanıldık. Onun için 'kandırıldık' diyoruz" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ancak 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu , İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 'sıfır çekeceğini', bu sürecin ardından siyaset sahnesinde kalamayacağını belirtti.

Milliyet'ten Bahar Atakan'a konuşan Halaçoğlu, özetle şunları söyledi:

"Biz 2.5 senedir demokrasi ve hukuk devleti için mücadele ediyoruz… İYİ Parti'nin bu mücadeleyi bizim gibi düşünerek hareket ettiğini zannettik. Fakat yanıldık. Onun için 'kandırıldık' diyoruz. Saldırıya uğradık, anayasa oylamalarında. Bütün bu mücadeleler sonrasında dedik ki, 'Türkiye kurtulsun başka bir şey istemiyoruz, aday da olmak istemiyoruz. Kardeşim sen Cumhurbaşkanı ol, tekrar Parlamenter Sisteme dönmeyi sağla bize yeter'. Ama öyle bir niyetleri yokmuş. Eğer iktidar olma niyeti olsaydı bu hataları işlemezdi. Ya siyaset o zaman bilmiyor ya da bunu böyle düşünüyor.

"SIFIR ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mahalli seçimlerden sonra İYİ Parti'nin bu kafayla devam ederse sıfır çekeceğini düşünüyorum. 24 Haziran seçimlerinde hiçbir yerde birinci olmadı, sadece bir-iki beldede ikinci oldu ama hiçbir yerde birinci olmadı. Mahalli seçimlerde kiminle çalışacaksınız, yani belirleyeceğiniz adayları il, ilçe teşkilatlarının mutabakatıyla belirlemezseniz ki öyle olmayacağını düşünüyorum çıkaracağınız adaylar oy alamaz."

'MERAL HANIM KENDİ ARKADAŞLARINI YÖNETİME GETİREREK GÜCÜNÜ ARTIRMAK İSTİYOR'

Kurultayda genel başkanlığa adaylığını açıklayacak genel başkan yardımcılarının olduğu iddiasının gündemde tutulmasına karşılık Halaçoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şu an için hiç kimseye aday olmak uymuyor. Hiçbirisi aday olmayacak. Parti içerisinde ‘merkez sağ' denilen kişi yok neredeyse. Eski ANAP ve DYP kastediliyorsa kaç oyu var? Türkiye genelinde tabanı yok. Ama Meral Hanım kendi eski arkadaşlarına partide yer vermek suretiyle daha etkin hale gelmeye çalıştığı bir gerçek. Yani ülkücüler şöyle, bir mücadeleden gelmiş insanlar MHP'de bir mücadele vermişler, fikir beyan edebilen insanlar ve sorgulayan insanlar. Sorgulayan insanlarla yola çıktınız, fakat bu insanların sizi sorgulayacaklarını düşündüğünüz için onları biraz kenarda bırakmaya çalışıyorsunuz. Tasfiyelerin devam edeceğini düşünüyorum. Meral Hanım kendi arkadaşlarını yönetime getirerek kendi gücünü artırmak istiyor."

'BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ ÜLKÜCÜLER OLARAK GÖRÜLÜYOR'

'Birtakım sözler verildi ama biz hep kandırıldık' diyen Nevzat Bor ise, şunları söyledi:

"Kendi kafalarında bu işin bütün sorumlusu, başarısızlık varsa ülkücüler olduğu için onlar da bir miktar tasfiye edilecekler. Başarısızlığın sebebi ülkücüler olarak görülüyor. Bir takım sözler verildi ama biz hep kandırıldık. Fatih Eryılmaz, gazi emniyet müdürümüz, istifa etti. Onun gibi daha bir sürü insan var. Kongreyi bekleyenler var. Bizleri destekleyen ama istifalarını sunmayan onlarca kurucu üye, onlarca teşkilatlarda kurucu olmayan başka kurumda olan insanlar var. Zihniyet değişir mi, diye bekliyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Yusuf Halaçoğlu Meral Akşener

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