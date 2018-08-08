İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ancak 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu , İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 'sıfır çekeceğini', bu sürecin ardından siyaset sahnesinde kalamayacağını belirtti.

Milliyet'ten Bahar Atakan'a konuşan Halaçoğlu, özetle şunları söyledi:

"Biz 2.5 senedir demokrasi ve hukuk devleti için mücadele ediyoruz… İYİ Parti'nin bu mücadeleyi bizim gibi düşünerek hareket ettiğini zannettik. Fakat yanıldık. Onun için 'kandırıldık' diyoruz. Saldırıya uğradık, anayasa oylamalarında. Bütün bu mücadeleler sonrasında dedik ki, 'Türkiye kurtulsun başka bir şey istemiyoruz, aday da olmak istemiyoruz. Kardeşim sen Cumhurbaşkanı ol, tekrar Parlamenter Sisteme dönmeyi sağla bize yeter'. Ama öyle bir niyetleri yokmuş. Eğer iktidar olma niyeti olsaydı bu hataları işlemezdi. Ya siyaset o zaman bilmiyor ya da bunu böyle düşünüyor.

"SIFIR ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mahalli seçimlerden sonra İYİ Parti'nin bu kafayla devam ederse sıfır çekeceğini düşünüyorum. 24 Haziran seçimlerinde hiçbir yerde birinci olmadı, sadece bir-iki beldede ikinci oldu ama hiçbir yerde birinci olmadı. Mahalli seçimlerde kiminle çalışacaksınız, yani belirleyeceğiniz adayları il, ilçe teşkilatlarının mutabakatıyla belirlemezseniz ki öyle olmayacağını düşünüyorum çıkaracağınız adaylar oy alamaz."