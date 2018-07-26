İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

Ahat Andican'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
AKŞENER'İN ADAYLIĞI
İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır.
72 SAAT TARTIŞMASI
Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor.
AKŞENER'İN KURULTAY ÇAĞRISI
Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü.
"AKŞENER İKNA EDİLEMEZSE..."
Rahmetli Demirel'in "doğmamış çocuğa don biçmeyin" şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI
Sayın Bahçeli'nin birçok değerlendirmesi var ve bunların neyi amaçladığını anlamıyorum. İYİ Parti'nin içişi Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerine vazife değil.
GENEL BAŞKANLIĞA ADAY VAR MI?
Burada başka bir alternatif düşünülmedi. Burada adı geçen arkadaşlar da hiçbir isim zikretmemiştir. Bu benim için de geçerli.
EMANETÇİ FORMÜLÜ
Kendi adaylığı konusunda tavır gösteren birisinin kendisinden sonra potansiyel insanlarla ilgili değerlendirme yapabileceğini düşünmek bile yersiz.
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