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İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Habertürk TV'de parti içindeki gelişmeleri aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifası hakkında konuşan Andican, "Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

Ahat Andican'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

AKŞENER'İN ADAYLIĞI

İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır.

72 SAAT TARTIŞMASI

Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor.

AKŞENER'İN KURULTAY ÇAĞRISI

Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü.

"AKŞENER İKNA EDİLEMEZSE..."

Rahmetli Demirel'in "doğmamış çocuğa don biçmeyin" şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bahçeli'nin birçok değerlendirmesi var ve bunların neyi amaçladığını anlamıyorum. İYİ Parti'nin içişi Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerine vazife değil.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAY VAR MI?

Burada başka bir alternatif düşünülmedi. Burada adı geçen arkadaşlar da hiçbir isim zikretmemiştir. Bu benim için de geçerli.

EMANETÇİ FORMÜLÜ

Kendi adaylığı konusunda tavır gösteren birisinin kendisinden sonra potansiyel insanlarla ilgili değerlendirme yapabileceğini düşünmek bile yersiz.

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