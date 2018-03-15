HABER

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 04:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitlere göre ‘Kozmik bir savaş veren örgüt, Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istemiyor’

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda dikkat çeken tespitler yer aldı. “Örgütün, özellikle cezaevlerinde yönetilemeyen sürecin sonunda daha aşırı gruplar halinde çıkmasının muhtemel bir risk olduğu” saptanan raporda, “örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğuna” dikkat çekildi.

Raporda, özetle şu tespitler yapıldı:

-FETÖ’nün 17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dahil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. n İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz tabiri caizse devleti sokaklardan toplamıştır.

'ÖRGÜT TÜRKİYE'DE İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ İSTEMİYOR'

-Örgütün amacı Türkiye’de demokratik düzeni yok etmektir. Bu nedenle örgüt Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istememektedir.

-Sahip oldukları teolojik dünya görüşüne göre Türkiye’de iktidarı şeytanlaştırmışlar ve sapkın görüşlerine göre iktidar partisi liderini de kâinatın sonuna doğru geleceği belirtilen deccal ile özdeşleştirmişlerdir. Böylece FETÖ için Tayyip Erdoğan ile mücadele bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış, kozmik bir savaşa dönüşmüştür. Bu kozmik savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde kaybetmemesi lazımdır. Bu yüzden örgüt Türkiye’de demokratik bir iktidar değişimini ne istemekte ne de böyle bir değişimi kabul etmektedir. Bu nedenle FETÖ Türkiye’de demokratik laik hukuk devletinin en büyük iç düşmanıdır.

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti FETÖ FETÖ ile Acil Eylem Planı

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu kadın fetö ve abd ningayrimeşru kızıdır, yazdıkları ya fetönün istediğidir yada hedef saptırmadır, 15 temmuzda başbakan olacakken boş bakan olduğu için halka kin ve nefret gütmektedir,
ya bu kadının kendisi Fetonun Ablası , daha ne diyorsunuz?
BUNUN SÖYLEDİKLERİ HEP BOŞ ŞEYLER BOŞA KÜREK ÇEKİYOR.BU BASIN DA ONU BİRŞEYE BENZETMEYE ÇALIŞIYOR AMA NAFİLE
sakına inanmayın abd oyununu oynatmaya calışıyor tehlike bunda gizli..
15 Temmuzda başbakanım diye bağıran sendin inanamam
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

CHP'li Tezcan: Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır 

CHP'li Tezcan: Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.