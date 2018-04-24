İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı “Çatı” adayı olmasını ve Akşener'in de adaylıktan çekilmesini önerdi. Ancak Akşener'in bu öneriyi kabul etmediği ve Milletvekili seçiminde ittifaka açık olduğunu, adaylıkta ise geri adım atmayacağını söylediği öğrenildi.

Akşener bugün saat 10.30'da SP Lideri Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat 50 dakika süren görüşmede Karamollaoğlu'nun Akşener'i Gül'ün çatı adaylığı konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

ÇATI ADAY FORMÜLÜ



Sözcü Gazetesi'nden Kamil Elibol'un haberine göre; Meral Akşener kritik buluşmadan önce 100 bin imza ile aday olacağını belirterek, “Gül için çekilmem, kendim de çatı aday olmam” açıklaması ile, olası dayatma için de ön aldı. Akşener'in Gül'ün adaylığı konusunda ısrarcı olan Karamollaoğlu'na, “Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmem. Gül'ün adaylığı için de bu yarıştan çekilmem. Herkes kendi adayı ile çıksın. Zaten ikinci tura Erdoğan'ın karşısında hangi aday kalırsa, muhalefetin kendi arasındaki ilkeler ittifakı ‘doğal' ittifaka dönüşür. İttifakı Mi,lletvekilliği seçiminde yapalım” dediği kulislere yansıdı.