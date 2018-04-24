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İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. 24 Haziran seçimleri öncesi kritik görüşmede Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül’ün 'Çatı' adayı olmasını ve Akşener’in de adaylıktan çekilmesini önerdiği, ancak İYİ Parti lideri Akşener’in bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı “Çatı” adayı olmasını ve Akşener'in de adaylıktan çekilmesini önerdi. Ancak Akşener'in bu öneriyi kabul etmediği ve Milletvekili seçiminde ittifaka açık olduğunu, adaylıkta ise geri adım atmayacağını söylediği öğrenildi.

Akşener bugün saat 10.30'da SP Lideri Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat 50 dakika süren görüşmede Karamollaoğlu'nun Akşener'i Gül'ün çatı adaylığı konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

Sözcü Gazetesi'nden Kamil Elibol'un haberine göre; Meral Akşener kritik buluşmadan önce 100 bin imza ile aday olacağını belirterek, “Gül için çekilmem, kendim de çatı aday olmam” açıklaması ile, olası dayatma için de ön aldı. Akşener'in Gül'ün adaylığı konusunda ısrarcı olan Karamollaoğlu'na, “Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmem. Gül'ün adaylığı için de bu yarıştan çekilmem. Herkes kendi adayı ile çıksın. Zaten ikinci tura Erdoğan'ın karşısında hangi aday kalırsa, muhalefetin kendi arasındaki ilkeler ittifakı ‘doğal' ittifaka dönüşür. İttifakı Mi,lletvekilliği seçiminde yapalım” dediği kulislere yansıdı.

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Akşener'in milletvekili seçimlerinde “ittifak” yapalım önerisine sıcak baktığı ve prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Demokrat Parti ile bu konuda anlaşan İYİ Parti SP ile uzlaşırsa üç parti milletvekili seçiminde ittifakı yapacak. Bu ittifaka CHP'nin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

BARAJ FORMÜLÜ

Saadet Partisi'nin “yeşil” ışık yaktığı proje hayata geçirilirse ilk seçeneğe göre SP ve DP'nin kontenjan tanınacak milletvekili adayları İYİ Parti listesinden seçime girecek. İkinci tercih ise her partinin kendi listesiyle seçime katılarak ittifak bloğu oluşturması.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Meral Akşener ne yaparsan yap son çırpınışların Recep Tayyip Erdoğan bey T.C Devlet Başkanı olacaktır
Helal sana Meral Ana. Akp nin zihniyetinden bıktık usandık kaybedeceksek de senin liderliğinde onurumuzla kaybedelim. Allah yolunu açık etsin
bunca ugraştan sonra niye kaybedelim
@aliercanhbgkrb memleket olarak kazanıyor olmak bi yerinize batıyor demek ki ! bahsettiğin memleket! sanki okeyde el kaybediyor!
KATİ SURETLE BİZ ÇANKAYA NOTERİNİ BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Sakınha girdiğin yoldan asla dönme halk arkanda
Ortalık çarşamba pazarına döndü :D Sizden bir cacık olmaz
CHP VE SP EĞER ABDULLAH GÜL Ü ADAY GÖSTERİRSE İŞTE OZAMAN TAYYİBİN ELİNE KOZ VERİR ÇÜNKÜ ZAMANINDA TEYYOYLA GÜL FETÖNÜN ELİNİ ETEĞİNŞİ AZ ÖPMEDİLER FETÖNÜN DİZİ DİBİNDE TEYO VE GÜLÜN Bİ DÜNYA FOTOSU VAR
chp ve iyi parti psikolojik üstünlüğü eline almıştır akp de moraller dip
mhp ye başkan olmak için yola çıkan 3-5 kişiden biri olan meral hanım mhp nin tüm oyunu alsa 9-12 bantında bir oy alabilirdi. şimdi bu hanımefendi sanki %40-50 oy almış türkiye için çok işler başarmış bir kadrodan oluşan ekibi varmış gibi poh pohlanıyor. meral hanımın alacağı oy oranı maksimum %7-8 gerisi televizyon ve medya şişirmesi. chp de kemal bey aday olmaz milletvekili olamaz ve parti başkanlığı gider. meral hanım aday olur zaten barajı aşıp milletvekili olamaz partisi o yüzden şansını dener. saadet partisi %1 oranı ile hiç iken birşeyler elde edbilirmiyim derdinde
abdullah gül kimdir Allah aşkına gündeme gelmesi bile saçma
çok yerinde bi karar...akşener akl-ı selim hareket etmektedir...
2. bir ekmeleddin vakası yaşanmaması için ya akşener yada muharrem ince... bence 3. bir isim facia olur...
havuz medyasının şişirmeleri kulak asmayın İYİ partinin adayı Meral hanım CHP nin adayı Sn İnce
FORMUL ÇOK ADAYLA ÇIKIP İKİNCİ TURA TAŞIMAK SONRA EN ÇOK ALANI DESTEKLEMEK TEK ADAYLA ÇIKARLARSA İLK TURDA İŞ BİTER ERDOĞAN KAZANIR
Şu kadına feyöcü diyenler nedense hiçbirşey ispatlıyamıyorlar. Ya akıl var mantık var. Akşener fetöcü olsa tayyip onu dışarıda tutarmı. Fetöyle tesadüfen resmi olan bile hapse atılırken tayyip bunu bırakacak öylemi. Bırakın ya. Kendiniz bile inanmıyırsunuz.
İlk turda ortak olmayacak gibi , doğrusuda 2. tura kalır inşallah ve Meral Akşener’de ülkem birleşecek inşallah.
bunlar daha kendi içinde bile birliktelik kuramıyorlar. bir parti gel şua aday olsun sen adaylıktan çekil diyor. meral yok ben olacam aday diyor. böyle giderse AKP ilk turda %55-57 aralığında seçilir zaten :)
karahain oğlu senin hatunda ingilizdi dimi sende de bir İngilizlik var ama bak sadetin köpeklerin sonu pek iyi olmuyor diyim ben sana
KARAMOLLA OGLU İYİ SEYLER YAPIYORSUN AMA BU ÖNERİ BİRAZ TUHAF BİRAZ ÖNGÖRU EKSİKLİGİ...SEN KENDİ ADAYIN OLARAK CIKAR ...EN YUKSEK ALANIN ETRAFINDA BİRLESİN SONUNDA...
ittifaka ittifak...satrançta doğru hamle şart...
Lütfen dayatmayın.. Uzlaşmacı olun.. Kılıçdaroğlu nun yaptığı fedakarlığı hepinizden bekliyoruz. Ülkemizin sorunlarını zaten uzlaşı ile çözmek zorunda kalacağız. Başka türlü çıkış yok.
Çatı aday olmasına ne gerek var. Kendi Parti'nin adayı yap olsun bitsin.
güçlü bir ittifak kurmaları herkes için iyi sonuç olur
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