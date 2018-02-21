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İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 17:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "AKP'li bir bakanın referandumda 'evet' oyu kullanılması için Abdullah Öcalan'dan mesaj getirdiğiyle ilgili ifadesini AKP'li yöneticilerin yalanlayamadığını belirterek, savcıları göreve çağırdı.

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray TBMM’de yaptığı basın toplantısında Meral Akşener yönetiminde toplanan Başkanlık Divanı’nın görüşlerini açıkladı. Çıray, “Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson’un AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun tercümanlığında yaptığı görüşmeyi değerlendirdik. Toplantının sonunda şu noktaların Türk Milletiyle paylaşılmasının hayati bir önem taşıdığı görüşünde birleşilmiştir,” dedi açıklamayı basınla paylaştı:

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"DEVLETİN KAYITLARINA GEÇİRMEDİĞİNİZ SÖZLERİNİZİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"

Buna göre:

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la 15 Şubat 2018 tarihinde Beştepe Sarayında, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun tercümanlığında, 3 saat 15 dakikalık resmi tutanaklara geçirilmeyen bir görüşme yapması bütün ciddi devletler gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin diplomatik geleneklerine ve yüksek çıkarlarına tamamen aykırıdır.

İYİ Parti, tutanaklara geçirilmemiş bu toplantıda alınan hiçbir kararı ve verilmiş hiçbir sözü tanımadığını ve bağlayıcı saymadığını yüce Türk Milleti önünde bütün devletlere deklare etmektedir.

İYİ Parti için tutanaksız bu görüşme, fiili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikaları açısından yok hükmündedir!

İYİ Parti, bu kararının gerek konunun muhatabı olan devlet tarafından, gerekse diplomatik ilişkiler içinde olduğumuz bütün devletler tarafından haklı bulunacağından hiç şüphe duymamaktadır.

İYİ Parti, bu çerçevede, yüce Türk Milleti’ne saray rejiminin gayrı hukuki ve zigzaglarla dolu dış politikalarının maliyetini anlatmak için seferber olmaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikalarını Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte, milletten ve anayasal parlamenter demokrasiden aldığımız güçle yeniden inşa ve ihya edeceğiz.

Bop çerçevesinde kayıt dışı verilen sözleri tarihin çöplüğüne atacağız.

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"TÜRKİYE’Yİ SATRANÇ MASASINDA PİYON STATÜSÜNE DÜŞÜRDÜNÜZ"

ABD Dışişleri Bakanı’ın kayıtlardan kaçırılmış tutanaksız görüşmelerinin ardından Afrin harekâtını çok boyutlu olarak etkileyebilecek gelişmeler olmaktadır. Bu çerçevede Suriye ve onu bir partner olarak gören Rusya ile ilişkiler de Türkiye Cumhuriyeti açısından endişeyle takip etmektedir. Saray rejiminin bir zamanlar Türk Milleti’ni aldatmak için kullandığı ‘win-win’ (kazan-kazan) sloganı, Türkiye Cumhuriyeti dışında herkesin kazandığı bir kaybetme oyununa dönüşmüştür.

AKP iktidarı Türkiye’yi satranç masasında piyon durumuna düşürmüştür.

Bu asla kabul edilemez.

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FIRAT’IN DOĞUSUNU PYD/YPG’YE BIRAKTINIZ MI?

Sayın Erdoğan, Amerika ve Almanya karşısında attıkları geri adımları meşrulaştırmak için son konuşmalarından birinde, “....Bakın geçmişte kimi konularda İran'la, Irak'la, Rusya'yla, Yunanistan'la, Amerika'yla, Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları Allah'ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla çözmeye çalıştıysak hepimiz kazandık,” dedi.

Bu durumda Türk milleti adına Sayın Erdoğan’a soruyoruz:

Madem dış sorunlar diyalogla çözülebilirdi o halde çocuklarımız neden şehit veya gazi oluyorlar?

“Afrin operasyonunu başarıyla tamamlayıp Suriye’nin bütünlüğünü sağladıktan sonra geri çekileceğiz,” dediğinize göre, Şam ile doğrudan diyalog kurmak için ne bekliyorsunuz?

Amerika’ya, Afrin ve Menbiç’te izin verilen alanlarda kalmamız karşılığında Fırat’ın doğusunu PYD/YPG’ye bırakma sözü verdiniz mi?

Öyle anlaşılıyor ki, Reza Zarrab Amerika ile yapılan müzakerelerde baş köşeye kuruluyor.

Bu uzun görüşmede Reza Zarrab ile ilgili masaya neler sürüldü?

İYİ Parti, Türkiye’yi bölgenin yegane kaybedeni kılan bu basiretsiz ve Türk Milleti aleyhine oluşturulan, AKP’nin seçimlere ve makamlarını korumaya endeksli dış politikalarını bütün uygulamaları ve sonuçları ile reddederek şimdiden siyasi olarak mahkum etmektedir.

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"DENİZ YÜCEL’İN BİR VATİKAN OPERASYONU İLE SALIVERİLMESİ TÜRKİYE’Yİ BİR MANDA DEVLETİ STATÜSÜNE İNDİRGEMİŞTİR"

Alman Dışişleri Bakanı Sigmund Gabriel, ülkemizde terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla bir yıldır tutuklu olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in, bizzat Sayın Erdoğan’ın Vatikan gezisi sırasında bir diplomasi operasyonuyla serbest bırakılmasının sağlandığını açıklamıştır.

Deniz Yücel’in salıveriliş tarzı, Türkiye’de hukuk devletinin yok hükmünde olduğunun ve Türkiye’nin tek adam rejimiyle yönetildiğinin dünyaya ilânıdır.

Bu durum, Türkiye’nin bir manda devleti statüsüne düşürülmesinin utanç verici gelişmesidir. Türk Milleti’nin bu utanç verici duruma düşürülmesini İYİ Parti olarak kınıyoruz.

Deniz Yücel’in, ‘neden serbest bırakıldığımı bilmiyorum’ şeklindeki açıklaması Yücel’in salıverilmesinin Almanya’nın içeriğini bilemediğimiz baskıları sonucunda gerçekleştiğinin açık bir delilidir.

Ancak bu konuda çok daha somut kanıt,

Sayın Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le birlikte düzenlenen basın toplantısında Deniz Yücel’in serbest bırakılacağının işaretini vermiş olmasıdır.

Yıldırım 15 Şubat 2018 tarihinde yapılan bu ortak basın toplantısında bir soru üzerine Yücel’in salıverileceği teminatını ‘her duruşma bir umuttur’ cümlesiyle örtülü olarak vermiş ve ilan etmiştir.

"AKP'Yİ YÖNETENLER DEMİRTAŞ'I YALANLAYAMAMIŞTIR"

İYİ Parti Başkanlık Divanı son olarak, HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Türk Milleti açısından son derece uyandırıcı olması gereken savunmasını ele almıştır. HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş söz konusu savunmasında 2010 referandumu öncesinde AKP’li bir Bakanı’nın kendilerine İmralı’dan Abdullah Öcalan’ın talimatını getirdiğini iddia etmiştir.

Bu iddia doğruysa, AKP iktidarının bir bakanı bölge halkını evet demeye yönlendirmek için terör örgütü başıyla işbirliği yapmış demektir. Bu, şu anda ABD’ye yönelttikleri ‘PKK uzantısı YPG’yle işbirliğine gitmek’ suçlamasından çok daha ağır bir cürümdür. ABD bölgeyi kendi çıkarlarına uygun bir şekilde dizayn etmek için YPG’yi kullanırken, belli ki AKP de FETÖ dışında bizzat PKK ile işbirliği yapmış ve onu kullanmış demektir.

AKP’yi yönetenler şu ana kadar Demirtaş’ı yalanlayamamıştır.

Bunun yerine kendisine tabi kıldığı medyanın bu konuda suskun kalmasını sağlayarak Türk Milletinin konudan haberdar olmasını engellemiştir. Bu da Demirtaş’ın iddiasının doğru olduğunun bir delilidir. Üstelik Demirtaş, sözlerinin yalanlanması halinde ilgili bakanın ismini açıklayacağını da söylemiştir. Bu kadar açık bir ihanet karşısında saray koalisyonun küçük ortağının pek bir şey yapamayacağı aşikardır.

Ancak İYİ Parti, Türk Milleti’nin kurucu ruh ve değerlerinin mirasçısı olarak sessiz kalmamaya kararlıdır.

Soruyoruz: Demirtaş’a baskı yapmak için PKK’nın başı Öcalan’dan mesaj taşıyan bu bakan kimdir?

İYİ Parti olarak savcıları göreve çağırıyoruz; Demirtaş’ın ifadesini almak için ne bekliyorsunuz?

Türk ordusuna yapılan operasyonların ve 15 Temmuz hain kalkışmasının önünü açan 2010 referandumundan evet çıkması için terör örgütleri ile iş birliği yapanları önünde sonunda adalete teslim edeceğiz.

Bu Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti’nin kendisini var eden Türk Milletine borcunun ve sorumluluğunun bir gereğidir.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
keh keh keh.Fetoşun kızı aç tavuk misali sayıklıyor da.Mynet te içinden geçenlere tercüman bulmuş gibi haber yapıyor.Siz de onlar da havanızı alırsınız.Bu millet her zaman olduğu gibi ne yapacağını çok iyi biliyor
NE SAVCISI SAVCIMI KALDI HAKİM Mİ HUKUK MU DEVLET YOK ŞUAN TÜRKİYEDE MAFYA DEVLETE DÖNÜŞMÜŞ
cakal yavrularına bak nasil bulasacaklarini sasirmislar kudurmus bunlar
agzina saglik
biz görüşüz devletiz der sıyrılır. bişey çıkmaz adam kanunu çıkarı için kendine kullanıyor
Bakalım seçimlere kadar daha neler yumurtlayacaksın. Bir chp bir sen. hdp pkk ya fırsat bile vermiyorsunuz artık.
@k3b_3 AKP li değilsen teröristsin demek istiyorsun demi. I AM NOT A TERRORİST
DİYORSUN Kİ SEÇİMLERE KADAR SAVAŞ SENARYO LARİ İKTİDARDA 3 CLU MAFYA DA MI DİYORSUN İKİZ ORTAKLARI SAVAŞ KAN DAN MEDED UMANLAR ÜLKE SAVAŞI YETMEDİ BİRDE SURİYE SAVAŞ BATAĞINA ASKERİ SOKTUNUZ BU BATAKTAN ÇIKMAK ASKERE NASİP OLSUN İNŞALLAH AMA BU İKİ DEVLETİ KULLANANLAR ZİHNİYET SONU OLUR
15 temmuz sonrasi başbakan olacaktın ne oldu o iş Meral apla ???
siz 90 sene kullandınız devriniz kapandı artık
seni mynette parlatamaycak fetönün gülü...tarihin çöplüğünde yok olacaksın !!!!!
@sadece19 düne kadar sizin gülünüzdü ne oldu DÜNE KADAR SİZİN MUHTEREM HOCANIZDI NE OLDU ONLARA LAF SÖYLETMEZDİNİZ ..... HEY GİDİ GÜNLER HEY ... SORAR SANIZ HEPSİ MÜSLÜMAN
demirtaşın sözü ile iş yapan iyi (kötü) parti
@DİYORSUN Kİ SEÇİMLERE KADAR SAVAŞ SENARYO LARİ İKTİDARDA 3 CLU MAFYA DA MI DİYORSUN İKİZ ORTAKLARI SAVAŞ KAN DAN MEDED UMANLAR ÜLKE SAVAŞI YETMEDİ BİRDE SURİYE SAVAŞ BATAĞINA ASKERİ SOKTUNUZ BU BATAKTAN ÇIKMAK ASKERE NASİP OLSUN İNŞALLAH AMA BU İKİ DEVLETİ KULLANANLAR ZİHNİYET SONU OLUR
sen daha çok küçüksün bunlar devlet sırıdır sen anlamazsın biraz büyüde öyle gel.
nasıl ki Feto için amaca giden yolda her şey mübahtı, iktidardakiler için de aynı şey geçerli, her türlü kanunsuzluk, ahlaksızlık...... mübah.
@savas_akduman Sizin için de her türlü yalan, iftira, hakaret mübah olmuş tıpkı fetöcüler gibi...
İyi olan iyidir IYI yı kullandınız IYI gibi davranın ya da istediğiniz kadar konuşun size oy yok !
Bu kadın kırmış kafayı. Allah şifalar versin kırık abla!
her şey mübah algılayan kişiler için normal
Zamanında Demirtaş'a verilen görevi şimdi bunlar devralmış. Bunlara değil de inanıp da bunları takip edenlere üzülüyorum....
Nerede bir doğru haber varsa Akp trolleri saldırıya geçiyor,halk da haberin doğru olduğunun böylece farkına varıyor.Sahi bu troller neden AFRİN e gitmiyor.Yazik değil mi orada telef olan masum yiğitlerimize?
VATANDAŞ ZATEN BİLİYOR O GÜN OY KULANAN TEHDİT EDİLDİ BU NEDEMEK AKP DESTEK HER OY KARŞYA GEÇTİ
AKP Sayın Demirtaş ın savunmasında 2010 referandumunda evet denmesi için imralı ile görüşüp mesaj getirmesi AKP nin terörle işibirliği içinde olduğunun göstergesidir.Bu konununn daha fazla yaygınlaşmaması için Sayın Demirtaş yakında serbest kalacaktır. Bunu yazın bir kenara.
Mynet istediğin kadar parlat sırf ismi IYI koyarak olmuyor bu işler...icraata bakarım Meral aplanın icraatları ortada Tansu Çillere evrak kuryeciliği yapan, dış kapının, dış MANDACI Meral...
bu değişik maskeli sahtekarlar varken dışardan düşmana ne gerek varki,
Evlat hoyratlığı babadan öğrenirmiş. Babanız kim onu de hele. Bu devleti siz mi yöneteceksiniz. Güldürmeyin. Önce aynaya sonra hoyrat geçmişinize bakın.....
O bakanın kim olduğunu demirtaş açıklasın yolsa unuttu mu?!!!
BUNU HER GÜN ELİ HAVA KENDİ KENDİNE KONUŞUYOR ARTIK ADAM YERİNE KOYUN BİRİDE CEVAP VERSİN YAZIK KAHROLACAK BİRAZ GÖNLÜNÜ ALIN KOSKOCA PARTİ KURMUŞ ASKER EMEKLİSİ BİLE VAR ARTIK KORKMUYOR
bu KÖTÜ partinin alıcısı var mı hala
AKP kimlerle İTTİFAK içinde bakalım. Önce ÇÖZÜM SÜRECİ ile PKK,B.ESAD,İSRAİL-ABD ve şimdide STEPNESİNİ KURTARMAK için ona el uzatıyor amma hani boğulan kişiye sağlıklı el uzatmazsa ikis birlikte boğulur ya AKP-BU KİRLİ İTTİFAKI İLE BİRLİKTE BOĞULMAYA MAHKUMLAR.
Senin her salak lafına aynı şeyi yapacağım :-))))))
Bu mudur yani bununla mı Ak partiyi yıpratır oy alacaksınız. Hani projeleriniz planlarınız tamam AK parti tu kaka gönderdik diyelim çamur atacak yerde kalmadı ülke yönetim projeniz ne yoksa henüz Fetöşten almadınız mı emirleri. Çamur at izi kalsın siyasetini CHP senelerdir yapıyor zaten bu arada da.
DİYORSUN Kİ SEÇİMLERE KADAR SAVAŞ SENARYO LARİ İKTİDARDA 3 CLU MAFYA DA MI DİYORSUN İKİZ ORTAKLARI SAVAŞ KAN DAN MEDED UMANLAR ÜLKE SAVAŞI YETMEDİ BİRDE SURİYE SAVAŞ BATAĞINA ASKERİ SOKTUNUZ BU BATAKTAN ÇIKMAK ASKERE NASİP OLSUN İNŞALLAH AMA BU İKİ DEVLETİ KULLANANLAR ZİHNİYET SONU OLUR
Sayın Çiray,cumhuriyetin savcılarının kadrolarına cumhuriyet düşmanları geçti.Kime soruyorsunuz?Halk takım tutuyor.Siyaseti takım sanıyor.Suriye dede tuttular ve sonucu ortada.Bizimkiler farklı mı sanki.CHP halkın hakkını aramak için anayasa mahkemesine gider.Mahkeme CHP nin haklı başvurusunu kabul eder.Vatandaş hak yada üçret artışı sağlar.Ama ahmaklar bunu mahkeme kanalıyla adı,biz almıyoruz demezler.Ama CHP Anayasa mahkemesini kurtarıcı görüyor derler.Bu halk parayı alırken niçin aldığını bilmediği gibi hakkında ne bilmiyor.Cahil demiyeyim de ne diyeyim.
2004 yılında cüneyit zapsu, bu herifi deliğe süpürmeyin kullanın diye ABD yalvarmıştı, senelerdir kullanılıyor, perde arkasından ülkemizin değerleri pazarlanıyor, bir avuç yunana 18 ada verdi, ABD neler verdi neler
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