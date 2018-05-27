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İYİ Parti, Diyarbakır'da seçim startını verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarının startını, milletvekili adayı ve Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun katılımıyla verdi.

İYİ Parti, Diyarbakır'da seçim startını verdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarının startını, milletvekili adayı ve Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun katılımıyla verdi.
​İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmalarının startını yapılan toplantıyla verdi. İYİ Parti Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti. Birçok yerde parti teşkilatı kurmadan, Diyarbakır İl Başkanlığı kongresini yapmadan erken seçim kararı alındığını ifade eden Mehmet Salim Ensarioğlu, halka İYİ Parti'yi anlatmak konusunda partililere büyük görev düştüğünü söyledi. Diyarbakır'a gelme nedenini halkla ve ailesiyle kucaklaşmak ve barışmak olduğun dile getiren Ensarioğlu, "Ailemle, dostlarımla kucaklaşmak istiyorum. Yıllardır burada bazıları hakkı olmadığı halde bölgeyi temsil ediyor havasındalar. Bölgede hiçbir şey yapmadıkları gibi, Diyarbakır'a zaten hiçbir şey yapmamışlar. O insanları buradan temizlemek istiyorum. Onlar hak etmedikleri yerlerdedir, hak ettikleri yere sizlerin desteğiyle gidecekler. 3 dönem bakanlık yaptım, 41 yaşındayken 3'üncü dönem bakanlığımı yaptım. Devleti ve halkımı iyi tanıyorum. Devlet terbiyesini aldım, devleti çok iyi tanıyorum. Devlet milletin hizmetkarıdır. Hiçbir siyasi partinin yandaşı değildir. Devlet seçime girmez, tarafsız olur. Devlet kamu düzenini sağlar, herkese aynı mesafede olur. Biz 1992 yılında bölgede 21 bin kişiyi kadroya aldık. Bu seçimlerde iktidara gelirsek, en az 250 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız" dedi.

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İYİ Parti, Diyarbakır'da seçim startını verdiİYİ Parti, Diyarbakır'da seçim startını verdi

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