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İYİ Parti Elazığ Kurucu İl Başkanı Erdem istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 18:41 | Son Güncelleme

Abdulvahap Erdem: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde eşit şartlarda yarışmak adına Demirtaş'ın tahliyesinin istenmesi, HDP'nin Kürt siyasal hareketinin temsilcisi olarak görülen bir zihniyetle aynı çatı altında olmam mümkün değildir"

ELAZIĞ (AA) - İYİ Parti Elazığ Kurucu İl Başkanı Abdulvahap Erdem, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Erdem, yaptığı açıklamada, ülkücü tabandan geldiğini ancak o günün şartlarında bir değişim için karar aldıklarını, bu nedenle İYİ Parti için 9 üst kurul üyesi olarak ilk imzaları veren il olduklarını anımsattı.

Erken seçim kararı alınınca il başkanları ile yapılan toplantıda, il başkanlarının istifasının önünde bir engel olmadığının söylenmesi üzerine istifa ederek milletvekilliği için aday olduğunu kaydeden Abdulvahap Erdem, "Aday listeye alınmadığınızda en azından sebebi ile ilgili herhalde bir telefon açılmasını beklemek, hele hele ilinize gelinen bir miting günü bir telefon beklemek en doğal ve insani bir beklenti olsa gerekti." ifadelerini kullandı.

"MHP'de neyi eleştirdiysek aynısını, hatta fazlasını yaşadık. Demokrasi, istişare, liyakat, kariyer, emek ve vefa. Maalesef olmadı." diyen Erdem, "yolda bulunanların yola çıkılanlara" tercih edildiğini belirtti.

Abdulvahap Erdem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde eşit şartlarda yarışmak adına Demirtaş'ın tahliyesinin istenmesi, HDP'nin Kürt siyasal hareketinin temsilcisi olarak görülen bir zihniyetle aynı çatı altında olmam mümkün değildir. Yaşananların yaşanılacakların teminatı olduğundan, şahsi olarak işlerin düzeleceği, hata ve eksikliklerin giderileceğine olan inancımı kaybettiğimden dolayı ilçe seçim kurulu aracılığı ile İYİ Parti'den istifa ettim."

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Abdulvahap Erdem Elazığ

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