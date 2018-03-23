İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız’ın Twitch üzerinden canlı yayınla yaptığı Counter Strike: GO (CS:GO) maçı büyük heyecana sahne oldu.
Taylan Yıldız’ın takımı maçı 16-6 kaybetti ancak Yıldız’ın düzenlediği organizasyon sosyal medyada büyük destek aldı. Türkiye’de ilk defa bir siyasinin e-spor oyunu organizasyonuna katıldığı görülürken, Taylan Yıldız maçta iyi bir performans gösterdi.
Parti işleri nedeniyle 4 aydır CS:GO oynayamadığını dile getiren Yıldız, organizasyonu tekrarlamayı düşündüğünü dile getirdi. Taylan Yıldız takım arkadaşlarını da sosyal medyadan belirledi.
İşte maçtan kareler:
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