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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 22:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız’ın Twitch üzerinden canlı yayınla yaptığı Counter Strike: GO (CS:GO) maçı büyük heyecana sahne oldu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız’ın Twitch üzerinden canlı yayınla yaptığı Counter Strike: GO (CS:GO) maçı büyük heyecana sahne oldu.

Taylan Yıldız’ın takımı maçı 16-6 kaybetti ancak Yıldız’ın düzenlediği organizasyon sosyal medyada büyük destek aldı. Türkiye’de ilk defa bir siyasinin e-spor oyunu organizasyonuna katıldığı görülürken, Taylan Yıldız maçta iyi bir performans gösterdi.

Parti işleri nedeniyle 4 aydır CS:GO oynayamadığını dile getiren Yıldız, organizasyonu tekrarlamayı düşündüğünü dile getirdi. Taylan Yıldız takım arkadaşlarını da sosyal medyadan belirledi.

İşte maçtan kareler:

iyi parti counter strike

iyi parti csgo

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Taylan Yıldız Counter Strike CS cs:go

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vaaayy korkulur la bunlardan accayip "oyun" oynuyorlar Bozacağız oyunlarınızı az sabırlı olun!
genç kitleyeyle geleceği düşünüp oy alma tarzı gayet başarılı en azından kömür vericem falan demiyor
şimdi oynayın seçimlerde hoplayacaksınız çakma mhp
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