İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, hükümetin hazırladığı yasa tasarısı taslağının, "bütün meslek kuruluşlarının demokratik yapılarını ortadan kaldırdığını, ilgili bakanlıkların yan kuruluşu haline getirdiğini" savundu.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümetin "meslek kuruluşlarıyla ilgili yeni yasa tasarısı taslağı hazırlamaya başladığını" söyledi. Özdağ, "Bu yasa tasarısı ile milli ve yerli olduğunu iddia eden AKP Hükümeti, tüm meslek kuruluşlarının isimlerinin başından Türk ve Türkiye ibarelerini çıkararak, bu kuruluşların milli kimliğini yok etmeyi hedefliyor." diye konuştu.

Bu taslağın "bütün meslek kuruluşlarının demokratik yapılarını ortadan kaldırdığını ve ilgili bakanlıkların yan kuruluşu haline getirdiğini" öne süren Özdağ, taslağın yasalaşması halinde "meslek kuruluşlarının hem milli kimliklerini hem de demokratik yapılarını yitireceklerini" görüşünü dile getirdi.

"Bu taslak, sadece Türklüğe düşman değil, insanlığa, özgürlüğe, demokrasiye de düşman." diyen Özdağ, "Bu kanunla siyasi irade tüm meslek kuruluşların adeta hükümetin organları haline getirmeyi hedefliyor. Böyle bir yasa ancak muz cumhuriyetinde olabilir ancak Türkiye'de olmaması gerekir. 'Ya bizdensiniz ya yok olacaksınız' mantığı ile bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Bu taslağı hazırlayan bürokratların uyarılmasını, bu taslağın TBMM'ye asla getirilmemesi talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.