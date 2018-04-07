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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, gençlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Google'dan transfer ederek Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği Dr.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- İYİ Parti'nin Google'dan transfer ederek Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği Dr. Taylan Yıldız, Bodrum'da gençlerle buluştu. Yıldız, 'Girişimcilik ve Teknoloji' konulu toplantıda gençlerle sohbet edip, fikirlerini aldı. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Girişimcilik ve Teknoloji' konulu söyleşiye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız katıldı. Bir pastanede gerçekleştirilen söyleşide; İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, yönetim kurulu üyeleri ve partili gençler yer aldı. Üniversitelerde de kalkınma ve teknoloji, genç işsizliği, girişimcilik, siber güvenlik ve beyin göçü gibi konularda sohbetler gerçekleştiren Yıldız'ın, söyleşisine gençler ilgi gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Politikacı herkes güzel hayat yaşasın diye zemin hazırlayan insandır. Türkiye'de siyaset ve siyasiler çok yüceltiliyor. Yüceltilmesinin de tek sebebi işlerin doğru gitmemesi. İşler doğru gitse kimmiş başbakan, bakan kimmiş bilmeyiz, tanımayız. Bunu ancak yurt dışından gelirseniz görebiliyorsunuz. Amerika'da Donald Trump başkan oldu. Ülkenin 50 yıllık planları var ve bu planlardan şaşmıyorlar. Geceden sabaha eğitim sistemleri, adalet sistemleri değişmiyor. Burada toplanmamızın sebebi, motordan çok fazla ses geliyor, su kaynattı, yakında çatlayacak patlayacak. Hepimiz içinden çıkmaya çalışacağız. Kendini atan atıyor, atamıyorsak da ne yapsak diye üzülüyoruz. Farklı birçok şey konuşabilirdik ama her gün siyaset konuşmak, iyi bir şey değil. Her gün siyaset konuşuyorsak bir şeyler iyi gitmiyor demektir" dedi. Taylan Yıldız, 2 saat süren söyleşide, yurt dışında yaşamanın iyi ve kötü yanlarını anlattı, Türkiye'de sanayi ve teknoloji alt yapısı ile ilgili konuştu.

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