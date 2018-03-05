İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısından gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası

CHP milletvekilliğinden İYİ Parti’ye geçen, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Aytun Çıray, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Balıkeskir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray, Meral Akşener’in MHP’den Meclis Grup Başkan vekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. 2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de Meral Akşener’in adının öne çıktığını söyledi. Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.
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