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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısından gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Aytun Çıray, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP milletvekilliğinden İYİ Parti’ye geçen, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Aytun Çıray, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Balıkeskir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray, Meral Akşener’in MHP’den Meclis Grup Başkan vekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. 2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de Meral Akşener’in adının öne çıktığını söyledi. Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.

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İYİ parti Aytun Çıray Meral Akşener cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
E ARTIK BUNA KİMSE ENGEL OLAMIYACAK. MERAL AKŞENER ALMAN MERKELİ OLUCAK ALLAHIN İZNİYLE ERDOĞAN YOL7N SONUNA GELİNDİ
harbi buna inaniyon mu la ??
Ne sarsıyor,ne bombası haberin başlığına bir,bak birde içeriğine .tısssss . Ateş olsa ne yazar,Bir söyleyene bak adammı diye,bir lafa bak lafmı diye.
Çok doğru bir analiz.EK Vetettin yerine Meral Hanım başkan adayı olsa idi durum farklı olurdu.
Zaten MHP tabanı da bunu istiyordu ve bir basın toplarında Bahçeli beğe bu soru yöneltildi. "Efendim tabandan Meral Akşener sesleri geliyor düşünüyor musunuz?" sorusuna DB nin yanıtı bu gunlerin habercisiydi. Meral Akşener Meral Akşener diyip duruyorsunuz çizerim üstünü demişti beg
BİZ BURAYA NEDEN ÇIKTIK,NİÇİN ÇIKTIK,NASIL ÇIKTIK. GÖRDÜNÜZ YÜRÜYÜP ÇIKTIK.ÇIKTIKTA SONRADAN ÇIKMADIKMI DEDİK.SAHİ KİM ÇIKARDI BİZİ BURAYA YAHU.
akpartililer çok temiz,feto,pkk,pyd,işid ,kulhakkı,kin,nefret,israf la hiç ilgileri yok,,onlar dışındakiler,hain,casus vsvs
BU KADAR UÇUP SONRA BİRDE İNMEK VAR...İNİŞ TAKIMLARINIZ AÇMIYCAK SÖYLİM..MEMLEKET YÖNETECEK NE DENEYİM NEDE EKİP VAR AKŞENERDE...BU MEMLEKET KUMARI BIRAKALI ÇOK OLDU...SİZ EN İYİSİ BİR LASVEGAS FALAN YAPIN...ORADA ALICI ÇIKAR SİZE...
bunu anlatan arkadaş chp li şimdi millyetçi sanan dönek ler nasıl oyvereceksiniz bu na oyunuzu
Algi oluşturmayi başaran tek parti var ve onun dişindakileri vatan haini ilan edilmiş..Ancak şu bir gerçekki meral Akşener bagıra bagıra geliyor..%5 oy alir falan hikaye.
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