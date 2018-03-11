HABER

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 20:05 | Son Güncelleme

"Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız"

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız." dedi.

Partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Akşener, İYİ Parti'nin yapılacak ilk seçimde milletin karşısına çıkacağını, hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacaklarını iddia etti.

Akşener, Türk milletinin arkalarında olduğunu ve milletin desteğiyle siyasi hayatta yol aldıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akşener, "Karşımda bir pankart var, 'Afrin şehidimiz Mehmet Muratdağ seni kalbimize gömdük' diyorlar. Bugün Afrin şehidimizin adını buraya yazmak zorunda kalmazdık. Afrin bir mecburiyettir, geç kalmış bir mecburiyettir." dedi.

Akşener, seçim ittifakı çalışmalarına da değinerek, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız. Şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak. 100 bin imza ile çıkacağız yola. Yiğitleri de göreceğiz, bakalım 100 bin imza ile kimler yola çıkacak. Halep oradaysa arşın burada. Hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Kayseri 1. Olağan Kongresi Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.