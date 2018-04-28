İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim bir sözüm var milletime. Bugün biz grup kurmuş durumdayız ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum çünkü benim sözüm var 100 bin imzayla aday olacağım." dedi.
Akşener, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nca kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yaklaşık altı aydır bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.
Bu yolculuğun zorlu olduğunu dile getiren Akşener, "Biz milletimizin emrini düşündük, aldık ve yaslandığımız yer milletimizdi ve yola çıktık." diye konuştu.
Bugün itibarıyla altı ay içerisinde 55. ile geldiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
"Biz hazırız, canlıyız ve çalışmaya hevesliyiz. Milletimiz hadi dedikçe koşmaya razıyız. Dolayısıyla sorunumuz yoktur. Sonra bir baktık İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi tartışmaları yapılıyor. Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) resmi yazı gitti. İYİ Parti bütün teşkilatlarını kurmuş, bütün kongrelerini yapmış, seçime girebilir resmi yazısı gitti. Sonra YSK toplandı. Beşi 'hayır', beşi 'evet' kararı verdiler. Birisi yok. Burada huzurunuzda CHP Genel Başkanı'na ve 15 değerli milletvekili kardeşime teşekkür ediyorum."
Millete bir sözü olduğundan bahseden Akşener, "Benim bir sözüm var milletime. Bugün biz grup kurmuş durumdayız ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum çünkü benim sözüm var 100 bin imzayla aday olacağım." ifadelerini kullandı.
Akşener, "Biz haram ve helalin ne olduğunu bilenlerdeniz. Dolayısıyla vatandaşın, aziz milletimin aday göstermek için imzası yoksa ben de yokum. Kul hakkı yemeyeceğiz. Onun için 15 milletvekili arkadaşımın imzası ile grup kararıyla cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Sizin imzalarınızla, desteğinizle ben cumhurbaşkanlığına aday olacağım." şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasının ardından beyaz güvercin saldı. Akşener, daha sonra partisinin Zonguldak İl Başkanlığının binasının açılışını gerçekleştirdi, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Akşener, sendikalarda siyaset yapmamaya gayret gösterdiğini belirterek, siyaseti miting alanında yaptığını, sendikaların sorunlarını dinlediğini ifade etti.
Bir gazetecinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Akşener, "Bunu izlemedim ben. Sabahtan bu yana yollardayız. En son burada bir miting yaptım. Onun dışında haberim yok." dedi.
Meral Akşener, "Kendisine yönelik suikast girişimi" iddialarına ilişkin soruya ise "İnanmış insanların bu manada korkusu olmaz. Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacı taşır. Korku önemli bir duygu. Hepimizde var olan bir duygu." ifadelerini kullandı.
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