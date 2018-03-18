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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

"Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir"

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'den sonra hedefin Münbiç olması ve Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesindeki Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka seslenen Akşener, bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Mehmetçik'in Afrin'e girdiğini hatırlatan Akşener, "Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir." dedi.

Akşener, Edremit'in ardından Çanakkale kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un kabrini ziyaret etmek üzere Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ne gitti.

Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakıp dua eden Akşener, Kocaseyit Anıtı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Balıkesir Edremit Havran İYİ parti Kocaseyit Meral Akşener

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