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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 16:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de

DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Akşener, açılışta yaptığı konuşmada, Denizli'nin tarım kenti olduğunu, tekstille Türkiye'yi ve dünyayı giydirdiğini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değiştirmek için İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Akşener, "Bu parti sizin partiniz ve bir cesurlar hareketidir. Partimiz, Türkiye'nin susan dilini, kararan yüzünü, mutsuzlaşan analarının ve umudu kaybolan gençlerinin yeniden konuşulması ve mutlu bir Türkiye olabilmesi için kuruldu." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Mehmetçik'in yanında olduklarını, bu konuda polemiklerin dışında kalmaya dikkat ettiklerini ifade eden Akşener, İYİ Parti'nin ülkenin sorunlarını adaletle, hukukun üstünlüğüyle, herkese eşit mesafede kalarak, liyakata önem vererek çözeceğini dile getirdi.

Akşener, "İYİ Parti'ye saldırı çok, iftira çok, bizi korkutmak isteyenler çok. Ama İYİ Parti bir cesaret ve cesurlar hareketidir. Onun için bizi korkutmaya çalışmayın. Meral Akşener olarak söylüyorum herhangi bir kardeşimin saçının teline zarar geldiğinde oralarda sizi oturtmam ve dünyayı hepinize dar ederim. Allah'ın izniyle ister 2018'de ister 2019'da biz, el ele vererek cumhurbaşkanlığını ve iktidarı alacağız. Kadrolarımız ehildir, dürüsttür, içinizden çıkıp gelen insanlardan oluşmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesen Akşener, partililerle görüştü.

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