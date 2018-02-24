İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer Suriye meselesini Meclis'te konuşabilseydik, ortak kararlar alabilseydik, bugün Afrin'i, bugün Suriyeli göçmenleri konuşmuyor olabilirdik." dedi.

Akşener, partisinin Hatay il başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, kentin farklılıkları kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ve sevgiye çevirdiğini belirtti.

Türkiye'nin üretmesini, işsizliğin ortadan kaldırılmasını ve tarım ile hayvancılığın geliştirilmesini istediklerini anlatan Akşener, "500 büyük sanayi tesisinin 10'unun bulunduğu Hatay'dayız ama 'Hatay'ın en büyük sorunu nedir?' diye baktığımızda işsizliğin birinci sorun olarak ortaya çıktığını gördük." ifadesini kullandı.

Hatay'ın yaralı bir kent olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

"Siz ki Hataylılar, farklılıkları enerjiye çeviren, sevgiye, kardeşliğe, üretime, birlikteliğe çeviren insanlarsınız. Aranızda Suriyeli göçmenler yaşıyor. Söyleyeceğimiz söz yok. Onun için konuşan, onun için barışan, onun için üreten, onun için koşan Türkiye diyoruz. Eğer Suriye meselesini Meclis'te konuşabilseydik, ortak kararlar alabilseydik, bugün Afrin'i, bugün Suriyeli göçmenleri konuşmuyor olabilirdik."