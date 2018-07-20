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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 08:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurulları, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla 20-22 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar Sandıklı’da bir araya gelecek. Kulis bilgisine göre, Kampa katılacak üyeler ve milletvekilleri ile yapılacak toplantıların ardından Meral Akşener, kiminle yola devam edeceğine karar verecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!

Parti dışı unsurlara 3 gün boyunca kapıların kapatılacağı kampta, partinin önümüzdeki dönemdeki yol haritası ve ortak söylemi belirlenecek. Kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konuklar konuşmacı olarak davet edildi.

GÜNDEM YEREL SEÇİM

Yaklaşık 350 İYİ Parti yöneticisinin katılması beklenen kamp parti tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma misyonu da taşıyacak. Yapılacak toplantılarda, MHP’den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İYİ Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek. Kampta seçim sürecinin en geniş katılım ve uzmanlarla ayrıntılı değerlendirmesini yapılması, partinin önümüzdeki sürece ilişkin siyaset haritasının netleşmesi ve yerel seçimler gündemde olacak.

KİMİNLE YOLA DEVAM EDECEĞİNE KARAR VERECEK

Parti kulislerine göre, kampın ardından partinin yeniden yapılandırılması için ilk adımlar atılacak. Kampa katılacak Başkanlık Divanı, GİK üyeleri ve milletvekilleri ile yapılacak toplantıların ardından Akşener, kiminle yola devam edeceğine karar verecek. Akşener’in, sürekli yaratılan kriz havası ve tekil istifaların önüne geçmek için, partide eski ve yeni sinir uçlarını törpüleyerek yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin tamamiyle bir ‘merkez partisi’ görüntüsüne sahip olabilmesi için adımlar atacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kiminle hangi yola devam eeceğini bilmem ama hanımefendi şu anda bitiş tünelinin ucunda fazla sürmez zaten ona oy verenlerin çoğu pişman şu an seçime girse alacağı oy %3 yani baharı görmeden solan çiçek eve torun sevmeye gider Koray aydın sinan oğan vs onu başkanlıkta tutmazlar
partisinden düşük oy neden aldı bi muamma
NERDESİN BAŞKAN BİZLER OYUMUZU SANA VERDİK NE ÇABUK YORULDUN EN BÜYÜK HATANIZ CUMHUR BAŞKANI ADAYI OLMANIZDI TEKRAR PARTİNİZİN BAŞINA GEÇİP ÇALIŞIN YOK ARTIK BEN YOKUM DİYORSANIZ SAGLAM BİRİNE BIRAKIN
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